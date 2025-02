Hommages posthumes émouvants pour Gunner, un chien policier ayant participé à sécuriser les Jeux Olympiques de Paris 2024

Il vivait et travaillait de l’autre côté de l’Atlantique, mais il était le plus parisien des chiens policiers new-yorkais depuis sa participation aux missions liées à la sécurité des Jeux Olympiques de 2024. Gunner, Berger Allemand de la police de New York, est décédé le samedi 8 février. La triste nouvelle a été annoncée par différents médias, notamment le New York Daily News le dimanche 9 février.

Ce chien policier avait été nommé ainsi en hommage à William T. Gunn, détective de police décédé en 1992 après avoir passé plusieurs années dans le coma à cause d’une blessure par balle.



k_9_gunner / Instagram

Né le 14 septembre 2015, Gunner faisait partie du bureau antiterroriste de la police de New York (NYPD’s Counterterrorism Bureau).

Les hommages rendus au quadrupède se sont multipliés sur les réseaux sociaux. « K9 Gunner a conquis les cœurs dans le monde entier après avoir contribué à sécuriser les Jeux Olympiques de Paris. C'était un chien extraordinaire et il va nous manquer », a ainsi écrit Rebecca Weiner, commissaire adjointe au renseignement et à la lutte contre le terrorisme au du NYPD, sur X.

K9 Gunner won hearts around the world after he helped secure the Olympic Games in Paris. We are sad to announce that Gunner passed away yesterday. He was an extraordinary dog and he will be missed.

End of Watch: February 8, 2025 pic.twitter.com/lRJAkADWwn