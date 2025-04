Plein d’empathie pour le chien qu’il a heurté, le conducteur d’un train lui fait une merveilleuse promesse

Depuis quelque temps, tous les feux paraissaient au vert pour Fiona. Cette chienne autrefois secourue par l’association Animal House, basée dans l’Illinois (États-Unis), avait été sauvée de la rue, puis avait trouvé une famille pour la vie. Toutefois, les malheurs se sont enchaînés 3 mois seulement après son adoption. La pauvre a même failli perdre la vie, puis s’est relevée grâce au soutien d’un homme au grand cœur.

Fiona a posé les pattes au refuge pour la première fois en juillet 2024, rapportait Newsweek. Elle était enceinte et a donné naissance à sa progéniture au sein d'une famille d'accueil aimante. Une fois ses chiots en âge de quitter le nid, elle a été placée à l'adoption et une dame a décidé de lui ouvrir son cœur. La chienne a nagé dans le bonheur pendant 3 mois, mais il n'était qu’éphémère.

Animal House Shelter / Facebook

Une série de malheurs

La santé de sa propriétaire âgée s'est drastiquement dégradée à tel point qu'elle a dû être placée en résidence spécialisée. Les chiens n'étaient malheureusement pas admis, alors Fiona devait retourner à l’Animal House. Elle était malade sur ce trajet retour et sa maîtresse, ainsi que la personne qui l’accompagnait, ont décidé de faire une pause.

Mal en point à ce moment, Fiona a été saisie dans l'anxiété et s’est enfuie sur la route. Ses propriétaires n'ont malheureusement pas eu le temps de la rattraper et la chienne a progressé sur une trajectoire dangereuse. En effet, elle s'est retrouvée sur une voie ferrée et lorsqu'un train est passé, elle n'a pas pu l'éviter.

Animal House Shelter / Facebook

Du baume au cœur

Cela, la maîtresse du quadrupède et les membres du refuge ne l'ont su que plus tard. Fiona était portée disparue depuis plusieurs jours et ils avaient publié de nombreux messages sur les réseaux sociaux pour la retrouver. C'est alors qu'un homme nommé Geoff les a contactés. Il était le conducteur du train qui avait renversé la chienne et était infiniment rassuré qu'elle soit en vie, même si elle était blessée.

Il a alors fait la promesse qu'une fois rétablie, il viendrait la chercher pour l'adopter. Quelques semaines plus tard, il a tenu parole et a offert un nouveau foyer à la rescapée : « Je sens que le destin m'a envoyé là pour la sauver et lui offrir un foyer. Nous avons hâte de la voir marcher avec nous sur la plage de Topsail Island en juillet. Lisa et moi sommes heureux de lui offrir un foyer stable et aimant », partageait-il.