Une chienne veille tendrement sur sa maîtresse enceinte et attend l'arrivée du bébé avec impatience (vidéo)

C’est sur le compte TikTok de l’utilisateur « @diariodeeme » que l’on peut observer ces images si attendrissantes. Eme, la chienne Berger Allemand, n’est que tendresse lorsqu’elle s’approche du ventre de sa maîtresse pour le lécher ou simplement y déposer sa tête. Tous les chiens agissent-ils de la même façon ? Pas si sûr.

@diariodeeme / TikTok

« Je me prépare à être la meilleure grande sœur »

La vidéo partagée sur le réseau social montre la belle évolution constante d’Eme à l’égard de sa maîtresse durant sa grossesse. La propriétaire espagnole expliquait : « Le premier clip date de la 9ème semaine, le deuxième d’aujourd’hui, c’est-à-dire la 29ème semaine ». Alors que le terme se rapproche, la chienne est tout aussi tendre qu’au début, si ce n’est plus encore.

La chienne transmet une douceur évidente : elle lèche le ventre de sa propriétaire, le renifle, mais pose aussi sa tête dessus lors des moments de tendresse. On imagine que la future maman est très émue face à ces actes aussi spontanés.

Une chienne « très à l’écoute »

Newsweek a interrogé une professionnelle, le Docteur Jess Kirk, pour en savoir un peu plus à propos du comportement de la chienne. La vétérinaire expliquait que certains chiens étaient en capacité d’écouter la multitude de changements qui s’opèrent chez les femmes enceintes, notamment le bouleversement hormonal. Les animaux sont aussi souvent et plus simplement « à l’écoute » des états d’âme de leurs propriétaires, ce qui leur permet de réagir plus rapidement.

Certains chiens sont plus précis que d’autres dans l’analyse et dans leurs sens. Le Berger Allemand est connu pour sa capacité à devenir chien pisteur, et a donc un odorat particulièrement développé par exemple.

A lire aussi : En voyant un Cocker rapporter une balle à sa maîtresse, un chevreuil curieux veut se joindre au jeu (vidéo)

@diariodeeme / TikTok

« Mon chien ne veut rien avoir à faire avec moi »

Il se peut qu’Eme soit un cas plutôt isolé. Dans les commentaires écrits sous la vidéo de l’utilisatrice, on comprend que tous les propriétaires ne sont pas logés à la même enseigne. Certains envient la scène si attendrissante en exprimant : « J’aimerais que mon chien soit comme ça, mais il est trop égocentrique pour le remarquer. Il s’énerve plutôt quand il ne peut pas s’asseoir confortablement sur mes genoux ».

La propriétaire d’Eme a définitivement de la chance, et sait qu’elle pourra compter sur sa chienne lors de l’arrivée de ce bébé tant attendu.