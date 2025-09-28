Une chatte donne l’alerte à sa propriétaire quand son chien muet est en danger (vidéo)

Curly Sue est une chienne qui a perdu la voix et ne peut pas aboyer quand elle a besoin de quelque chose. Cela la met parfois dans une situation délicate, surtout lorsqu’elle aimerait demander de l’aide, mais elle peut compter sur son chat d’assistance personnel, Zoe.

Sydney Olson partage son quotidien avec de nombreuses boules de poils, car elle est famille d’accueil pour animaux. Si tous les animaux sont destinés à rejoindre leur maison pour la vie, 2 vivent sur place de manière définitive. Il s’agit de Curly Sue, une chienne croisée Cocker, et de Zoe, son amie féline. Les 2 s’entendent très bien et la chatte est d’un soutien précieux pour la chienne.

En effet, Curly Sue n’est pas tout à fait comme les autres toutous. Sydney Olson l’a accueillie chez elle temporairement, mais leur lien a été si fort qu’elle a décidé de la garder pour la vie. Elle s’est beaucoup attachée à la boule de poils, qui a la particularité d’être muette à cause de lésions aux cordes vocales. Elle est aussi borgne, mais ces spécificités n’impactent en rien sa qualité de vie.

@syddddolson / TikTok

Une chatte d’assistance

Du moins, jusqu’à ce qu’elle ait besoin d’aide. Effectivement, Curly Sue ne dispose pas des mêmes outils que les autres toutous quand elle souhaite demander quelque chose. Alors, dans certaines situations, cela peut être problématique. Heureusement, elle peut compter sur son amie Zoe pour la soutenir.

Dans une vidéo postée sur TikTok et partagée par Parade Pets , sa propriétaire a souhaité montrer la complicité qui unit les 2 femelles. La femme avait constaté que Zoe se trouvait depuis longtemps devant la porte du garde-manger de la maison. Ce n’était pas un endroit où la chatte avait l’habitude de se reposer et de rester aussi longtemps, donc cela a intrigué Sydney. La femme a alors ouvert la porte et découvert Curly Sue, qui avait été enfermée à l’intérieur par inadvertance.

La chienne n’avait pas la possibilité d’aboyer, mais Zoe a été sa voix et ne l’a pas laissée tomber ! La boule de poils a été félicitée par les internautes dans la section des commentaires : « Quel adorable amie », écrivait une personne. Une autre a relevé que Curly Sue avait désormais son propre chat d’assistance. Il est vrai qu’avec Zoe à ses côtés, le toutou peut être un peu plus apaisé !