Recueillie avec une double amputation, une chienne retrouve sa mobilité grâce à des prothèses orthopédiques (vidéo)

Trouvée par des policiers alors qu’elle errait dans les rues du Queens, à New York (États-Unis), Betty, une chienne de race Pitbull, avait été conduite dans un refuge avant d’être prise en charge par l’association Every Last One Rescue. Celle-ci spécialisée dans le placement en famille d’accueil, l’avait confiée à Sophia Cianfrani et Leif Soederberg, qui l’ont par la suite adoptée. Souffrant d’un handicap des 2 membres arrière, Betty a récemment reçu ses premières prothèses et sa joie, lorsqu’elle les a portées, a ému ses maîtres.

Adoptée de façon définitive par Sophia Cianfrani et Leif Soederberg, à qui elle avait été confiée au départ de façon temporaire, Betty, une chienne Pitbull, souffre d’un handicap des 2 membres arrière.

Son handicap ne l’empêchait pas de vivre, mais pouvait lui causer d’autres problèmes

L’un d’eux est amputé jusqu’à la cheville, l’autre est dépourvu de patte. Compte tenu des cicatrices présentes sur ses membres, le refuge Queens Animal Care, qui l’avait recueillie après qu’elle avait été découverte dans la rue, et l’association Every Last One Rescue ont déduit qu’elle avait été amputée et que ce handicap physique n’était pas de naissance. Bien que personne ne sache comment elle avait perdu ses pattes, Betty avait fini par s’habituer à leur absence.

@bettyandherboots Follow along for updates on our special needs rescue named Betty! She has an appointment in January to fit her for a prosthetic paw & we would love to bring you along on the journey! Thanks @Every Last One Rescue - NYC for pulling her from @Animal Care Centers of NYC!!! #specialneedsdog #dogprosthetic #fostercare #fosterfail #rescuepittie ? original sound - bettyandherboots

Elle se déplaçait de manière à peu près normale, même si elle ne s’appuyait pas sur sa patte plus courte, et ne sautait jamais sur ses 4 membres.

« Pendant la première semaine environ, Betty ne pouvait faire que le tour du pâté de maisons et n’était pas capable de monter ou descendre les escaliers. Nous la portions quand nous devions l’emmener en bas pour ses promenades. Elle y arrive très bien maintenant, elle prend simplement son temps. Elle se débrouille très bien en promenade et va même jusqu’à courir avec d’autres chiens au parc. Cependant, elle sautille principalement sur sa patte droite (la plus longue) et utilise sa patte gauche pour garder l’équilibre » expliquaient Sophia et Leif au média Newsweek.

bettyandherboots / TikTok

Une solution mécanique pour l’aider à vivre normalement

Pourtant, quand il a été clair pour le couple qu’il ne pourrait se séparer d’elle, tant il s’y était attaché, une aide mécanique s'est imposée comme une évidence. En effet, la crainte était que ce handicap et sa façon de se déplacer ne lui créent d’autres soucis, en particulier au niveau des hanches et du dos.

Durant plusieurs mois, ils lui ont fait consulter des spécialistes au Schwarzman Animal Medical Center. Là, les mesures ont été prises pour la réalisation de ses premières prothèses. Dans une vidéo postée par ses maîtres sur leur compte TikTok, on peut assister au moment émouvant où Betty les porte pour la première fois. La chienne, d’un naturel enjoué et dynamique, n’a pas pu cacher sa joie lorsqu’elle a compris à quoi allaient lui servir les prothèses.

« Nous n’avions jamais vu Betty sauter auparavant. Quand elle est excitée, elle sautille parfois sur ses pattes avant, mais ses pattes arrière ne quittent jamais le sol. Je la filmais et elle a bondi en l’air quand elle m’a vue. Nous ne nous attendions pas à ce genre de mobilité, d’autant plus que c’était la première fois qu’elle portait sa prothèse », s’émouvait Leif Soederberg.

Betty apprend à se servir de ses nouvelles pattes

Il lui faudra un temps d’adaptation afin d’être parfaitement à l’aise, mais Betty se débrouille déjà très bien. Dans une autre séquence, postée plus récemment, on peut d’ailleurs observer son évolution et voir à quel point la chienne semble épanouie.

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Par ailleurs, Sophia et Leif ont tenu à remercier l'association qui leur a permis d’adopter cette chienne formidable et ont souhaité rappeler l’importance d’aider ce type de refuge pour animaux. « Le travail qu’ils accomplissent a aidé tant de chiens à trouver un foyer et à mener une vie heureuse. [...] Envisagez de devenir bénévole ou famille d’accueil. Cela peut changer la vie d’un animal et est incroyablement gratifiant. Vous pourriez même rencontrer votre meilleur ami au passage. Betty a profondément marqué nos vies et nous a donné plus d’amour que nous n’aurions jamais pu espérer. »

Il est certain que, grâce à l'amour et au soutien de sa famille, Betty saura très vite s'adapter à la perfection à ses prothèses !

Le conseil Woopets : comment bien accueillir un chien avec un handicap physique ?

Lui faire bénéficier d’aides mécaniques pour les aider au quotidien (chariot, prothèses, harnais de soutien, etc.).

Aménager et sécuriser son environnement (rampes d’accès, protections à placer aux coins des meubles, seuil de porte, escaliers, etc.)

Lui apporter les soins nécessaires et le manipuler avec précaution et douceur.

Prendre le temps de discuter avec le vétérinaire pour évaluer les besoins essentiels à son bien-être.

Dans tous les cas, nous vous conseillons surtout de lui apporter tout votre amour et de lui faire pratiquer des activités qui lui conviendront, en fonction de son handicap.