Saucy, un Pitbull blessé et empoisonné par son propriétaire recherché pour une affaire de stupéfiants, survit et attend une nouvelle famille après avoir été secouru

Les chiens nous surprennent constamment, notamment par cette capacité qu’ils ont à remonter la pente après avoir vécu les traumatismes les plus terribles. Saucy le Pitbull en est un parfait exemple, lui qui a miraculeusement survécu aux actes de cruauté de son maître alors que ce dernier était visé par une enquête policière. Il s’en est même remis et attend désormais d’ouvrir un nouveau chapitre de sa vie, bien plus joyeux que l’ancien.