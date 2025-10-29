Habituée à recueillir des matous calmes en famille d’accueil, cette jeune femme se retrouve soudain face à un “tourbillon de chaos”

La plupart des chats ont beau avoir certains traits de caractère en commun, ils ont tous leur propre personnalité et sont tous uniques en leur genre, et ça, Fiona Bowler l’a bien compris malgré elle. En effet, en acceptant d’accueillir Reginald chez elle, elle a été surprise de faire la rencontre d’une vraie tempête, bien loin de son premier pensionnaire qui est d’un calme olympien…

Fiona Bowler officie comme famille d’accueil pour l’association Southampton Cats Protection . Lorsque les équipes l’ont contacté pour lui demander si elle avait la possibilité de prendre un nouveau pensionnaire, elle n’a pas hésité une seconde. C’est ainsi que Reginald, un adorable matou noir et blanc, a rejoint son foyer en attendant de trouver une famille pour la vie. Cependant, tout ne s’est pas passé comme prévu… Quelques heures à peine après son arrivée, Reg, de son petit surnom, a immédiatement révélé sa véritable personnalité. “La première nuit, il a renversé et cassé la caméra pour chat que nous avions installée pendant la nuit pour garder un œil sur lui. C’est à partir de là que sa frénésie criminelle a vraiment commencé”, a expliqué Fiona lors d’un rapide entretien accordé au média The Dodo .

© FionaBowler / X

Infatigable

Dans un premier temps, Fiona s’est retrouvée totalement démunie. Son premier pensionnaire, baptisé Smudge, a toujours été calme et doux et n’a jamais fait la moindre bêtise à la maison. Mais rapidement, elle a préféré rire de la situation. Reginald était visiblement bien incapable de faire la sieste et préférait mettre le chaos dans la maison. “Il éclabousse avec son bol d’eau, le renverse, s’assoit dedans, puis le fait couler sur le sol”, avait-t-elle ajouté à la fois amusée et dépitée.

© FionaBowler / X

Tous les matins au réveil, Fiona découvre une nouvelle bêtise faite pendant la nuit. Sauter sur les manteaux suspendus aux portes, escalader la porte du four, jeter les torchons et les gants de cuisine au sol, renverser l’étendoir, dérouler tout le papier toilette… Rien n’est épargné ! “Son crime le plus choquant a certainement été d’ouvrir le robinet de la cuisine pendant la nuit et d’inonder presque notre cuisine. Je ne savais pas si je devais en rire ou en pleurer”, s’est souvenu Fiona.

© FionaBowler / X

Un coeur tendre

Malgré tout cela, Reginald reste un matou adorable qui a bien d’autres qualités. “Malgré ses antécédents criminels, il est aussi extrêmement amical et affectueux. Il sera un compagnon incroyable pour quelqu’un qui aura du temps (et de la patience) à lui consacrer !”, a-t-elle déclaré avant de conclure : “Le fait d’avoir Reg a rendu tout 50 % plus chaotique et 100 % plus amusant”.

A lire aussi : « Il s’est retrouvé à la rue lorsque sa propriétaire est partie à l’hôpital », ce chat endeuillé rêve d’une nouvelle famille à aimer

© FionaBowler / X