Recueilli dans un sac plastique, ce Bouledogue Français trouve refuge auprès d'une soigneuse qui débourse 3400 euros pour son opération et refuse de le renvoyer au refuge (vidéo)

Aux États-Unis, les combats de chiens ont beau être interdits, des réseaux clandestins se sont mis en place et de pauvres bêtes se trouvent alors prises au piège de ces affrontements cruels. Gandalf a probablement fait partie de ces chiens que l’on oblige à se battre. Heureusement pour lui, le cauchemar a pris fin lorsqu’il a rencontré Kayla Seymour.

L’ASPCA, équivalent de notre SPA outre-atlantique, estime avoir apporté son aide dans plus de 300 cas de combats de chiens dans 24 États au cours des 15 dernières années. Pourtant, cette pratique barbare est interdite aux États-Unis. Il est difficile de l’affirmer, mais il est fort probable que Gandalf, un Bouledogue Français , en ait été la pauvre victime.

À son arrivée au refuge, Gandalf se trouvait dans un sac en plastique sale. Il avait été trouvé errant dans la rue et blessé. C’est Kayla Seymour, une technicienne vétérinaire du chenil qui a recueilli l’infortuné animal. Elle se remémore auprès de Newsweek : “Je le nettoyais pour trouver d'où il saignait. C'est alors que j'ai remarqué une profonde plaie perforante au niveau du cou et un saignement autour de sa poitrine”.



© @k_las_life / TikTok

Craignant que les blessures du Bouledogue Français ne dépassent ses compétences, la jeune femme l’a emmené dans une clinique vétérinaire voisine pour un examen plus approfondi. Malheureusement, les craintes de Kayla étaient fondées, et une intervention chirurgicale s’est révélée nécessaire. Néanmoins, celle-ci coûtant 4.000 dollars [ndlr : environ 3.400 euros], la bonne samaritaine, ne pouvant débourser une telle somme, a demandé au vétérinaire du refuge d’intervenir.

Suite à l’opération, Kayla avait peur de renvoyer Gandalf au refuge pour qu’il se rétablisse. Elle explique ainsi : “Je ne voulais pas qu'il s'effondre au milieu de la nuit et j'étais déjà tombée amoureuse de lui”. Les jours qui ont suivi, elle a pu passer plus de temps avec son petit protégé. C’est là qu’elle a remarqué quelque chose d’inquiétant : “Il avait beaucoup de cicatrices anciennes et récentes, typiques de combats”. Comme elle le déclare elle-même, il est impossible d’affirmer que Gandalf soit issu du monde des combats de chiens. Ce dernier ne présente en effet aucun signe d’agressivité, même avec le chat et le chien de Kayla. Cela restera donc un mystère.