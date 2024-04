Élevés pour se battre, ces 29 chiens doivent réapprendre à vivre dans l’amour et l’harmonie pour éviter une mesure administrative redoutée

Les combats de chiens sont une triste réalité contre laquelle de nombreuses associations se battent. Des centaines d’éleveurs véreux passent entre les mailles du filet et font naître des chiens dont la destinée est très sombre. 29 chiens ont eu la chance de quitter cet enfer et se reconstruisent auprès de leurs sauveteurs.

Tank, Venus Moon, Nutmeg ou encore Rainbow Bright font partie des 29 rescapés tirés d’un cauchemar grâce à la mobilisation de plusieurs bienfaiteurs. Ils proviennent d’un élevage en Caroline du Sud (États-Unis), qui faisait naître des chiens destinés à combattre. Désormais entre de bonnes mains, ils tournent doucement la page sur ce passé difficile.

Justin Wyatt, policier responsable du centre de protection des animaux du comté de Horry, a enquêté sur cette entreprise aux pratiques douteuses. Après des investigations poussées, il a découvert que des dizaines de chiens étaient élevés sur place pour se battre contre leurs congénères. Cherchant le meilleur moyen de les secourir, il a contacté Jen Deane, experte en comportement canin.

Renegade Paws Rescue / Facebook

Une réhabilitation nécessaire

Cette dernière est expérimentée dans la prise en charge de chiens rescapés. Puisque les canidés sauvés étaient considérés comme potentiellement agressifs, elle savait qu’ils risquaient d’être euthanasiés. Elle s’est donc entourée des membres de Best Friends Animal Society, organisme de sauvetage, pour donner un avenir à ces animaux condamnés.

L’association a contribué aux soins et au placement de ces derniers à hauteur de 14 700 euros. 2 autres organisations, Renegade Paws Rescue en Géorgie et Beyond the Fight Initiative en Floride, ont accepté d’accueillir les rescapés dans leurs locaux. Pour tirer un trait définitif sur leur ancienne vie, tous ont reçu un nouveau prénom.

Ce sont des chiens qui aiment la compagnie des humains malgré leur passé. Afin que chacun ait une chance de recommencer sa vie, les bénévoles leur apprennent à devenir des animaux domestiques comme les autres à travers des séances d’éducation : « L'interaction fréquente aide les chiens à renforcer leur confiance, à apprendre à se sentir à l'aise en marchant en laisse et à acquérir d'autres compétences qui leur donneront une meilleure chance d'être adoptés » déclarait Jen Deane.

Renegade Paws Rescue / Facebook

Les combats de chiens, une triste réalité

Selon une étude américaine relayée par Newsweek, 16 000 chiens seraient élevés chaque année aux États-Unis pour combattre. 44 perdraient la vie au quotidien. Un constat pénible qui a fait réagir les associations. Un programme nommé Underdog Uprising de Renegade a été mis en place pour réhabiliter ces chiens victimes de ce trafic et d’autres situations difficiles. Grâce à ce dernier, l’euthanasie n’apparaît plus comme l’unique solution pour eux.