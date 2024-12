Un homme au grand cœur dédie sa vie aux chats errants en utilisant son argent et son temps pour s’occuper d’eux

Certaines personnes semblent être des anges tout droit tombés du ciel. Roel en fait partie, car il a décidé de consacrer une partie de sa vie aux chats dans le besoin. De bon cœur, il s’occupe des félins de son quartier et la plupart de son temps libre est réservé aux animaux.

Dès son plus jeune âge, Roel Arboleda est tombé amoureux des chats et a toujours eu de l’empathie pour ceux de son quartier. Lesquels n’avaient personne sur qui compter, à part lui. Alors, quand il en a eu les moyens, le bienfaiteur a commencé à les nourrir et à leur offrir un peu de tendresse au quotidien.

Aider les chats est presque inscrit dans l’ADN de Roel, âgé de 34 ans. Très jeune déjà, l’homme originaire de Dagupan, aux Philippines, aspirait à devenir vétérinaire pour prendre soin de toutes les boules de poils dans le besoin. Comme l’a rapporté GMA Regional TV, il s’est finalement tourné vers une carrière en médecine, selon la volonté de ses parents. Cela ne l’a pas empêché d’entretenir sa passion pour les animaux.

GMA Regional TV One North Central Luzon

Un ange gardien

Au quotidien, Roel prend soin des chats qui errent à proximité de son lotissement. Au départ, ceux-ci étaient moins d’une vingtaine, mais ont finalement commencé à affluer en comprenant que quelqu’un les nourrissait et prenait soin d’eux. Ils sont aujourd’hui plus de 40, mais cela n’a rien changé pour leur bon Samaritain. Lequel continu à s’occuper d’eux malgré la responsabilité que cela implique.

Chaque mois, Roel dépense plus de 300 euros en nourriture pour ses protégés. Cela représente une somme conséquente, mais le jeune homme est soutenu par ses proches dans son action. Ceux-ci admirent son dévouement pour les félins. Le trentenaire passe aussi beaucoup de temps en leur compagnie et met parfois ses propres intérêts de côté. Il a par exemple préféré passer une grande partie de sa journée d’anniversaire à s’occuper des animaux plutôt qu’à célébrer sa fête.

En somme, Roel a un cœur immense qu’il comble en faisant le bien autour de lui. Il s'est d'ailleurs engagé à prendre soin de ses protégés jusqu’au restant de leur vie et aimerait que chaque propriétaire suive son exemple : « Prenez soin de vos animaux, ne les abandonnez pas », implorait-il.