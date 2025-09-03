« Victime de l'irresponsabilité humaine », ce chien abandonné à 4 mois attend sa nouvelle famille pour la vie

Ses sauveteurs ont beau enchaîner les publications, cela ne prend pas. Voilà plusieurs mois que Casper se trouve au refuge et qu’il attend sa chance. Il n’est pourtant qu’un chiot et a encore toute la vie devant lui, mais l’irresponsabilité de ses précédents maîtres lui a volé une partie de sa jeunesse.

Avec son regard perçant et sa belle énergie, Casper a de quoi faire fondre des cœurs. D’autant plus qu’il est décrit par les membres du Refuge Animalier de Canet-en-Roussillon (66), là où il séjourne, comme « un chien extrêmement gentil », mais cela ne suffit pas. Au refuge depuis un peu plus de 4 mois , il attend toujours qu’une personne patiente et bienveillante lui offre sa chance, mais cette dernière tarde à se manifester.

Le 31 mars dernier, le personnel de l’organisme présentait le chiot sur Facebook . Casper n’était âgé que de 4 mois et demi, mais s’est toutefois retrouvé au refuge. Selon les informations communiquées par l’association, il a été donné à une famille alors qu’il était tout juste sevré et, en l'occurrence, pas vraiment prêt à quitter le nid. Quelques semaines plus tard, ses nouveaux propriétaires l’ont déposé au centre de sauvetage, ne souhaitant plus le garder.

« Personne n'avait le temps de s'occuper de lui »

Comme trop d’autres, ils n’ont pas mesuré la responsabilité d’avoir un chien lorsqu’ils l’ont adopté et ont simplement agi sans réfléchir . Pour ses sauveteurs, Casper n’est ni plus ni moins qu’une « victime de l'irresponsabilité humaine ». Heureusement, tout n’est pas perdu pour la boule de poils, qui est désormais âgée de 9 mois et a encore toute la vie devant elle pour s’épanouir.

Ses bienfaiteurs tiennent à lui trouver une famille aimante, responsable et capable de prendre soin de lui. Comme il est croisé Malinois, ceux-ci souhaiteraient le confier à quelqu’un qui a de l’expérience avec les chiens de cette race. Lesquels ont besoin d’être stimulés mentalement et physiquement pour être bien dans leurs pattes.

Ils tiennent aussi à ce que son potentiel adoptant lui rende visite au refuge au moins 2 fois, au minimum, pour évaluer la connexion entre les 2, mais aussi que ces derniers apprennent à se connaître. Tous les autres besoins du toutou ont été listés par le personnel.

De façon générale, Casper est une boule de poils pleine de vie, qui a encore la fougue de la jeunesse : « Il lui faudra une famille attentive qui pourra l'accompagner dans son éducation, canaliser son énergie avec douceur, patience et bienveillance », partageait l’organisme. Une chose est sûre, sa perle rare l’attend quelque part ! Espérons qu’elle se manifeste rapidement et qu’elle lui offre le quotidien qu’il mérite depuis le départ.