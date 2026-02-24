Intrigués par les aboiements inhabituels de leur chien, ils réalisent le danger en se retrouvant face à un « mur de feu »

Quand le feu s’est déclaré dans une maison, un héros à 4 pattes a donné l’alerte avant que la situation ne tourne au drame pour ses amis humains. Grâce à ses aboiements, ils ont eu le temps de réagir et se mettre à l'abri. Malheureusement, tous les compagnons n’ont pas pu être sauvés.

A Ellensburg dans l'Etat de Washington (Etats-Unis), une maison a été complètement détruite par les flammes, mais ses occupants, à l'exception d'un chat, hélas, ont survécu à l'incendie grâce au chien de l'un d'eux, rapportait le Daily Record .



Devanee Lopez / Daily Record

Les faits se sont déroulés le soir du mercredi 11 février 2026. Vers 19h15 locales, un feu s'est déclaré au domicile en question, situé sur Pearl Street dans le sud de la ville. Personne ne s'en était rendu compte au départ. Personne sauf Buddy.

Ce dernier est le compagnon à 4 pattes de l'un des 3 colocataires de cette maison. L'un de ceux-ci, prénommé Angel, avait également un chat de 8 ans répondant au nom de Felix.

« Tout ce que je sais, c’est que Buddy nous a sauvés », raconte Angel au Daily Record. C'est, en effet, le canidé qui a alerté la maisonnée en poussant des aboiements qui ne ressemblaient pas à ceux qu'il émettait en temps normal.

« Buddy aboyait plus fort que d’habitude »

« Buddy aboyait plus fort que d’habitude, alors mon colocataire est allé voir ce qui se passait. Et c’est là qu’il a vu le mur de feu », se souvent ainsi Angel. Le maître du chien est alors venu voir son colocataire pour le prévenir du danger qui les guettait.



Photo d'illustration

« Il m’a fallu un moment pour comprendre ce qui se passait, poursuit Angel. C’est alors que nous sommes tous sortis en courant et que j’ai appelé le 911. »

« Ce n’est qu'après avoir appelé le 911 que j’ai réalisé que je ne savais pas où était Felix », regrette-t-il. La chat n'a pas survécu.

Les pompiers locaux (Kittitas Valley Fire & Rescue) sont arrivés sur les lieux et ont réussi à maîtriser l'incendie, dont les causes sont encore inconnues.