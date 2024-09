Une femme au grand coeur offre à une petite chienne couverte de boue et de noeuds une vie de rêve

Lorsque Laurie a découvert Valentina, elle a senti son cœur se briser. La petite chienne était non seulement couverte de boue et de nœuds, mais souffrait également d’infections aux yeux et aux oreilles.

Effrayée par les humains, la va-nu-pattes ne s’est pas laissée attraper facilement. Comme le rapporte The Dodo, la sauveteuse a passé plusieurs heures à essayer de gagner sa confiance. Elle l’a nourrie et lui a parlé avec une grande douceur.

© Laurie Sanchez-Guzman

« Je commençais à manquer de temps, déclare Laurie, je devais retourner dans ma ville pour aller chercher ma fille à l’école, et une violente tempête commençait à arriver. J’ai dû faire quelque chose de radical. Elle était près de moi en train de manger, et je l’ai simplement attrapée par le dos et l’ai placée dans une cage de transport aussi vite que j’ai pu. »

© Laurie Sanchez-Guzman

« Une véritable combattante et une survivante »

Une fois arrivée à la maison de sa sauveuse, Valentina a refusé la moindre approche. Au fil des jours, elle a fini par se détendre et par comprendre qu’elle était désormais en sécurité. Laurie et la chienne sont devenues les meilleures amies du monde !

À la suite de son sauvetage, la rescapée a été soignée et toilettée. Un nouveau look pour une nouvelle vie !

« Elle a commencé à montrer sa vraie personnalité. J’ai appris qu’elle était très motivée par les friandises et les interactions humaines, confie la bonne samaritaine, c’était une chienne coriace ! C’était un peu difficile de s’occuper d’elle dans ma maison pleine d’autres chiens d’accueil. Mais elle a pris une routine, et était heureuse lorsqu’on était en tête-à-tête. C’était une chienne incroyable, une véritable combattante et une survivante. »

© Laurie Sanchez-Guzman

Une fin heureuse

La jolie Valentina est restée un an dans son foyer d’accueil. « De nombreuses personnes ont candidaté pour l’adopter, et nous avons continué à refuser les demandes parce que nous savions qu’elle avait besoin d’un adoptant expérimenté et engagé qui comprendrait qu’elle était une guerrière dans un petit corps mignon », indique Laurie.

Finalement, la chienne a bel et bien trouvé chaussure à sa patte ! La transition n’a pas été facile au début, mais sa famille d’adoption a travaillé dur pour répondre à ses besoins.

© Laurie Sanchez-Guzman

Aujourd’hui, Valentina mène une vie heureuse auprès des gens qui lui ont donné une chance de connaître le bonheur de la vie de famille.

Ses adoptants l’adorent et admirent son courage !