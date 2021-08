Recouvert de goudron, un chaton de 3 semaines se bat pour sa vie avec l'aide de défenseurs d'animaux

L'équipe de Adopt Me Cat Rescue a pris en charge un petit chat dans un état catastrophique. L'animal a été retrouvé à Gatineau, une ville canadienne, recouvert de goudron.

Un Gatinois a découvert le chaton, une femelle nommée Ashley, et ses 2 frères et sœurs dans sa cour la semaine dernière. Le trio a été transporté d'urgence chez un vétérinaire. Et pour cause : Ashley, recouverte de goudron, souffrait de blessures graves. La substance avait notamment collé ses yeux.

La créature chétive, âgée de 3 semaines seulement, a passé 24 heures en soins intensifs, rapporte CTV News. Ce séjour a entraîné une facture de 1 700 $, soit près de 1 440 €. Un montant pharaonique que des inconnus ont généreusement payé. « Nous avons pu collecter cet argent très rapidement », a déclaré Janice Richard, membre de l'association Adopt Me Cat Rescue qui a pris en charge les rescapés.

La communauté, outrée par l'acte de cruauté dont a été victime Ashley, s'est mobilisée pour l'aider. En plus de l'argent, des ouvertures et de la nourriture ont notamment été offertes. L'objectif ? Donner à ce chaton une chance de se battre pour rester en vie.

© CTV News

« Elle a gagné »

« Je n'ai jamais vu personne faire ça à un chaton », a confié la bénévole. Les défenseurs des animaux pensent qu'un individu malveillant a intentionnellement nui aux chats, en versant du goudron. Si « les 2 autres vont bien », la situation est tout autre pour la petite Ashley. Cette dernière a rencontré des difficultés à s'alimenter et se déplacer. « Le goudron est toxique, nous ne savons pas s'il y aura des effets à long terme », a expliqué Sandi Lawson, la fondatrice du refuge.

© CTV News

Les volontaires sont aux petits soins avec leur protégée. Janice Richard utilise quotidiennement un mélange d'huile minérale et de savon pour éliminer le produit délétère.

5 jours après son sauvetage, Ashley semble se rétablir avec succès, elle qui était si proche de la mort... Le félin est désormais capable de marcher, mais sa fourrure n'est pas totalement débarrassée des résidus de goudron. Janice Richard s'occupera d'elle pendant 5 ou 6 semaines, avant de la proposer à l'adoption.

« À la personne qui a fait ça à ce chaton, vous n'avez pas gagné », a-t-elle affirmé. « Nous avons gagné. Elle a gagné parce qu'elle est en vie, grâce aux membres de notre communauté. »