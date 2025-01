Un chien brisé émotionnellement et physiquement tombe dans les bras de sa bienfaitrice en réalisant qu'il n'a plus rien à craindre

Collins a sans doute compris dès son arrivée au refuge que les gens face auxquels il se trouvait ne lui voulaient que du bien, contrairement à ceux qu’il avait connus jusque-là. Ce chien sauvé de la maltraitance a exprimé son soulagement et sa gratitude de la plus touchante des manières. Ce n’était que le début de sa toute nouvelle vie.

Un Pitbull passé par des maîtres maltraitants a trouvé l’aide dont il avait désespérément besoin avant de découvrir sa maison pour toujours, d’après The Dodo.

Le chien en question répond au nom de Collins. Au moment de sa prise en charge par la Pennsylvania SPCA, association de protection animale basée à Philadelphie (Etats-Unis), il était brisé, tant sur le plan physique qu’émotionnel.

« Collins nous est venu d’un endroit [où il avait subi] une cruauté inimaginable. Il était très mal en point : maigre, pris de vomissements et démoralisé », apprend-on, en effet, de la part de l’organisation sur sa page Facebook.

Le canidé n’en avait toutefois pas perdu sa confiance envers les humains, ni son affection à leur égard. C’est ce dont témoigne l’attitude qu’il a eue en arrivant au refuge. Il s’est, en effet, littéralement laissé tomber dans les bras de l’une des bénévoles de la Pennsylvania SPCA, comme s’il avait compris qu’il était enfin entre de bonnes mains et que le cauchemar qu’il avait vécu jusque-là était bel et bien derrière lui.



Pennsylvania SPCA / Facebook

« Ce n'est pas courant de s'allonger sur le sol avec des chiens, mais ce gars avait besoin d'attention humaine. Malgré tout ce qu'il a traversé, il est resté le plus doux et le plus adorable des chiens », dit Lindsey King, responsable des programmes chez la Pennsylvania SPCA.



Pennsylvania SPCA / Facebook

« Leur connexion a été quasi instantanée »

Collins a toutes les qualités pour plaire et se plaire au sein d’une famille. « Il adore s’amuser avec des jouets ou mâcher un os. Il aime aussi s'asseoir et se blottir contre vous. Il est joueur, courageux et très affectueux », indique Lindsey King.

Ayant retrouvé la santé et avec un moral de nouveau au beau fixe, le chien était prêt pour l’adoption. Il n’a pas eu à attendre longtemps de rencontrer ses âmes sœurs.

Un couple touché par son histoire est venu le voir. Ces personnes recherchaient « un gros et adorable Pitbull, et leur connexion a été quasi instantanée », raconte Lindsey King.

Le brave Collins a enfin un foyer aimant et peut définitivement tirer un trait sur son douloureux passé.

A lire aussi : Cette chienne est la chouchoute des enfants malades à l'hôpital où elle travaille désormais à plein temps pour leur apporter joie et réconfort



Pennsylvania SPCA / Facebook