Après avoir travaillé auprès de détenus, cette chienne d'assistance aide maintenant les enfants témoins concernés par des enquêtes

Callie a officiellement lancé sa carrière de chienne d’assistance judiciaire auprès des enfants témoins le mercredi 9 avril, rapportait YourCentralValley.com. La croisée Berger avait suivi une formation de 6 mois pour remplir cette noble mission au bureau de la procureure de district du comté de Madera, en Californie (Etats-Unis). Elle peut toutefois intervenir ailleurs dans la région. Elle l’a d’ailleurs fait lors de sa première journée de travail.

« Ils la forment depuis au moins décembre de l’année dernière. Nous avions besoin d'un chien très spécifique, différent de celui qu’a le shérif », explique la procureure Sally Moreno.



Madera County District Attorney's Office / Facebook

Le rôle de Callie consiste à « fournir une énergie apaisante à l’enfant » afin de l’aider à s’exprimer pendant la procédure, dit la magistrate. « Nous pouvons présenter l'enfant au chien à un stade très précoce de l'enquête, puis, lorsque nous le préparons à nouveau pour le tribunal, [le chien] peut être présent à ses côtés », poursuit Sally Moreno.

Les mineurs ayant assisté à des actes traumatisants peuvent effectivement se murer dans le silence. Or, ce qu’ils ont vu ou entendu est susceptible d’aider les enquêteurs et les différents acteurs du processus judiciaire à faire la lumière sur les faits. La présence d’un chien d’assistance est de nature à amener ces témoins et/ou victimes à sortir de leur mutisme et à évacuer leurs traumatismes.

Déjà à patte d’œuvre

Callie a toutes les qualités pour tenir ces fonctions, elle qui était déjà passé par un autre programme baptisé « VSP Freedom ». Celuic-ci vise à proposer à des détenus de s’initier à l’éducation canine pour contribuer à la formation de chiens d’assistance, notamment à destination de vétérans des forces armées.

La chienne est pleinement entrée dans le bain hier en remplissant sa toute première mission. « Nous sommes allés la chercher ce matin et elle est allée directement à Mariposa, où nous soutenons le procureur local dans une affaire impliquant une victime mineure, indique effectivement Sally Moreno. Ils préparent cet enfant pour le tribunal. »

Par ailleurs, Callie a participé à des évènements de soutien à diverses causes, dont le « Wear Blue Day », consacré à la prévention de la maltraitance des enfants, le samedi 5 avril.