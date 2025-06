Un chien jette son dévolu sur une voyageuse anglaise venue au Pérou et lui fait comprendre qu’elle ne pourra pas repartir sans lui

Mirelle Radley avait prévu son voyage au Pérou avec son cousin depuis un moment. Son programme était intégralement bouclé, et elle n’a jamais imaginé faire une rencontre aussi bouleversante. Le soir-même de son arrivée, un chien est venu lui rendre visite, et ne l’a jamais quittée depuis ce jour.

Mirelle avait loué une petite maison pour son séjour. Le jour de son arrivée dans le pays, elle y a déposé ses bagages, est allée dîner, et est rentrée pour se reposer et lire dans le hamac à disposition. Quelques minutes après le début de sa lecture, elle a senti une petite truffe froide contre son bras. Elle racontait ainsi le moment à The Dodo : « J’ai senti quelque chose pousser mon bras, j’ai baissé les yeux et j’ai vu ce petit chien essayer d’attirer mon attention ».

Mirelle Radley / The Dodo

« Tu pourrais l’appeler Paddington »

Rapidement nommé Paddington, sur la suggestion du cousin de la jeune femme, le chien n’a pas quitté la cabane durant plusieurs jours. Il dormait devant l’habitation, avant de trouver une place plus confortable à l’intérieur. Douché, nourri, dorloté, Paddington ne voulait plus quitter celle qui lui accordait tant d’attention et de bienveillance.

Mirelle Radley / The Dodo

« Il me suivait littéralement partout »

Durant tout son séjour, le chien est resté aux côtés de Mirelle. Elle racontait : « Il me suivait littéralement partout lorsque nous marchions un kilomètre environ en ville. Il marchait juste derrière mon talon tout le temps. Je n’ai jamais vu un chien aussi sociable ».

Mirelle Radley / The Dodo

Durant ces jours passés ensemble, Mirelle a compris que quelque chose se passait avec Paddington. Son sentiment a été confirmé lorsqu’à la fin de son séjour, ayant réservé une balade à cheval, elle a demandé à Paddington de rester à la maison pour l’attendre, avec une friandise. La balade se terminant devant la cabane, Mirelle ne pensait pas que le chien remarquerait sa présence. Contrairement à ce qu’elle imaginait, Paddington a accouru vers elle, heureux de retrouver celle avec qui il passait tout son temps ces dernières semaines, et a poursuivi la balade avec le groupe jusqu’en ville.

La suite sur un autre continent

Le séjour de Mirelle touchait à sa fin. Soutenue par une association locale, Colitas Con Canas, elle a décidé de se lancer dans des démarches d’adoption pour pouvoir partager son quotidien au Royaume Uni avec Paddington. Après des au-revoir déchirants, le chien est resté plusieurs semaines avec Naths, son papa de transition. Dans 4 mois, il sera enfin prêt pour traverser l’Atlantique et rejoindre son âme sœur.

Mirelle Radley / The Dodo