« Chewy est tellement reconnaissant », ce Terre-Neuve reçoit une piscine personnelle de la part de son « arrière-grand-mère » préférée (vidéo)

Face aux fortes chaleurs, de nombreux propriétaires font tout leur possible pour garder leur fidèle compagnon au frais et préserver leur bien-être. Chewy, un magnifique Terre-Neuve dont nous vous avons déjà parlé à maintes reprises, a la chance d’avoir son « arrière-grand-mère » de 96 ans comme ange gardien. Récemment, elle lui a offert une petite piscine, dans laquelle il peut se divertir par temps chaud.

Chewy est un beau et impressionnant Terre-Neuve au cœur tendre, qui a l’habitude de faire fondre la Toile. En plus de protéger ses humains préférés et de leur porter secours lorsqu’ils sont dans l’eau ou encore de les réconforter lorsqu’ils tombent malades, le doux géant partage de tendres moments avec son « arrière-grand-mère » de 96 ans (la grand-mère de sa propriétaire).

Très complices, ils aiment passer du temps ensemble et se faire plaisir. Récemment, la dame âgée soucieuse de son bien-être lors des fortes chaleurs a tenu à lui faire une petite surprise utile. Comme le rapporte le média Pet Helpful, elle lui a offert et rempli une piscine rien que pour lui !

© @chewythenewfie / TikTok (capture d'écran)

« Chewy est tellement reconnaissant »

Les grands-parents et arrière-grands-parents sont les meilleurs pour gâter leurs petits-enfants ! Dans une vidéo publiée sur TikTok, on peut la voir remplir la petite piscine pour le plus grand bonheur de son ami à 4 pattes, qui n’hésite pas un seul instant avant d’y entrer. Heureux de son cadeau, il en profite déjà à fond !

« Chewy est tellement reconnaissant », commente un internaute touché par cette jolie scène. « Chewy a la meilleure grand-mère », ajoute un autre. « C’est mon duo préféré sur TikTok », confie une dénommée Samantha.

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Chiens d’eau par excellence, les Terre-Neuve sont naturellement attirés par la baignade. Durant les périodes de forte chaleur, leur épaisse fourrure peut toutefois rendre la régulation de leur température plus difficile. Installer une petite piscine pour chien dans le jardin peut être une solution simple et appréciée pour les aider à se rafraîchir. En plus de leur offrir un moment de bien-être, elle leur permet de profiter d’une activité en accord avec leurs instincts et leurs prédispositions naturelles.

Chewy en a de la chance !

Le conseil de Woopets : comment protéger votre chien de la chaleur estivale ?

En été, les fortes chaleurs peuvent rapidement mettre la santé de nos fidèles compagnons en danger. Contrairement aux humains, ils régulent moins efficacement leur température corporelle et sont particulièrement exposés au coup de chaleur. Pour les protéger, il est essentiel de leur laisser un accès permanent à de l’eau fraîche et de privilégier les promenades tôt le matin ou en soirée, lorsque les températures sont plus supportables.

Les activités physiques intenses doivent être limitées durant les heures les plus chaudes de la journée. Il est également recommandé d’aménager des zones ombragées et bien ventilées où le chien pourra se reposer. Certains accessoires rafraîchissants, comme les tapis ou les gilets adaptés, peuvent apporter un confort supplémentaire.

Enfin, rappelons qu’il ne faut jamais laisser un animal seul dans une voiture, même pour quelques minutes. En cas de halètement excessif, de faiblesse ou de difficultés respiratoires, une prise en charge vétérinaire rapide demeure nécessaire, car il peut s’agir des premiers signes d’un coup de chaleur.