Un chien athlète souffrant d'une maladie respiratoire rare renoue avec la compétition grâce à des vétérinaires d'exception

Tout allait pour le mieux pour Rhoen, qui enchaînait les compétitions d’agility où il s’illustrait et se faisait plaisir. Ce chien a toutefois connu un sérieux coup d’arrêt et sa propriétaire était très inquiète en voyant son état de santé se dégrader. Prête à tout pour l’aider à s’en remettre, elle s’est tournée vers les meilleurs spécialistes du pays.

Liz Randall est une éducatrice canin basée à San Diego en Californie (Etats-Unis). Elle entraîne également des chiens aux compétitions sportives tels que l’agility. L’un de ses amis canidés athlètes s’appelle Rhoen, un Border Collie.

« Rhoen est spécial. Il est le plus doux et le plus aimant des chiens, un véritable ours en peluche, mais il aime aussi travailler, explique-t-elle à Morning AgClips. Quand il est en mode compétition, il devient très concentré, rapide et puissant ».

Il avait toujours excellé dans sa pratique. Jusqu’en novembre 2020 ; peu après avoir pris part à des championnats d’agility, il avait commencé à manifester des symptômes respiratoires préoccupants.

Après l’avoir fait examiner par une vétérinaire locale, Liz Randall s’était tournée vers Carol Reinero, professeure et codirectrice de la clinique BREATHE (Bringing Respiratory and Aerodigestion Toward Health) au sein de l’école de médecine vétérinaire à l’Université du Missouri à Columbia.

« Quand il s'agit de mes chiens, je veux qu'ils soient traités par les meilleurs des meilleurs, dit l’éducatrice canin. J’étais prête à aller partout où je trouverais les soins les plus professionnels et de la qualité la plus élevée possible. La réputation du Dr Reinero comme étant l’une des meilleures spécialistes respiratoires du pays m’a amenée à Mizzou ». Mizzou est le surnom donné à l’Université du Missouri.

Traitement, rechute et guérison

A l’automne 2021, l’équipe du Dr Reinero a pu identifier le mal dont le Border Collie souffrait ; une maladie pulmonaire rare, diagnostiquée grâce à des techniques d’imagerie de pointe et une biopsie. Des méthodes permettant « d'évaluer les patients atteints de pathologies respiratoires à un niveau élevé, même lorsque les maladies ne sont pas encore décrites ou entièrement caractérisées comme dans le cas de Rhoen », indique la spécialiste.

Après plusieurs mois de traitement, Rhoen était à nouveau sur patte et a même repris la compétition. Il a même remporté un concours d’agility au printemps 2022, avant de retomber malade. Une opération a été nécessaire et, là encore, le chien s’en est parfaitement remis.

Matt Miller / University of Missouri

A 6 ans, Rhoen a totalement recouvré la santé et est plus en forme que jamais.