Abandonné et malade, un chien atteint par la gale devient méconnaissable après avoir été recueilli par un enseignant bouleversé par son regard

Il y a plusieurs mois, Aaron Tanguma, enseignant, est allé au-delà de ses fonctions tandis qu’il se trouvait dans son lycée. Il a repéré un chien absolument mal en point à proximité des toilettes et l’a immédiatement pris sous son aile, profondément touché par l’animal. Il lui a apporté les soins, l’affection et l’amour qu’il n’avait jamais reçus, puis la boule de poils s’est métamorphosée entre ses mains bienveillantes.

Le temps d’une journée, Aaron Tanguma, enseignant dans un lycée du Texas (États-Unis), s’est transformé en sauveteur animalier. Il a volé au secours d’Apollo, un ancien chien errant autrefois malade. Après quelques mois de cohabitation avec son bienfaiteur, le canidé s’est totalement métamorphosé . Sa transformation fait chaud au cœur tant elle est impressionnante.

Tout a commencé par un regard, celui du désespoir. Quand Aaron a aperçu Apollo pour la première fois, il a été saisi d’empathie. Le chien était seul à côté des toilettes extérieures du lycée, précisait The Dodo . Il était couvert de gale, fatigué et triste.

@thetangumahouse / TikTok

Une famille au grand cœur

Ne pouvant ignorer la détresse de ce chien, Aaron l’a emmené chez lui et l’a présenté à son épouse. Les 2 ont constaté à quel point l'animal avait besoin de soins et ont naturellement pensé à l’emmener chez un vétérinaire. Toutefois, au vu de son état général et de la sévérité de sa gale , ils craignaient que le praticien préconise l’euthanasie. Une option inenvisageable pour le couple, qui a décidé de s’occuper lui-même de la santé du chien.

Aaron s’est procuré un traitement spécialisé pour le soigner et, au fil des mois, la peau du chien a cicatrisé. C’était très encourageant, d’autant plus quand ses poils ont commencé à repousser : « Il a fallu environ 3 mois pour que sa peau cicatrise complètement et 3 à 4 mois supplémentaires pour que sa fourrure repousse complètement », témoignait l’enseignant.

A lire aussi : La tenniswoman, Danielle Collins, qui a secouru un chien découvert blessé sur la route annonce une merveilleuse nouvelle à son sujet

Un autre chien

Finalement, quand le pelage du rescapé a totalement fini de pousser, il ne ressemblait plus du tout au chien sauvé à côté des toilettes. Il était un tout nouveau toutou, absolument magnifique. Et ce changement ne s’est pas juste opéré physiquement, car la boule de poils a aussi changé de personnalité depuis qu’elle se sent mieux : « Sa personnalité a complètement changé [...] il est toujours souriant et heureux de nous voir », assurait Aaron.

Ce dernier a décidé de garder Apollo et de continuer à prendre soin de lui jusqu’à la fin de ses jours.