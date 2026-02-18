« Je n’y crois pas », jugé incurable et condamné à l’euthanasie, ce Husky abandonné survit grâce à l’obstination d’une bénévole courageuse (vidéo)

À Miami (États-Unis), Megan Tate a été bouleversée en découvrant un Husky squelettique de 8,6 kilos, que les vétérinaires conseillaient d’euthanasier. Malgré l'état critique de la boule de poils, la sauveteuse a toutefois refusé de s’y résoudre. Guidée par son intuition, elle a au contraire choisi de se battre pour ce toutou afin de lui offrir la vie qu’il méritait.

L’euthanasie est souvent envisagée comme un dernier geste d’amour, une façon d’éviter des souffrances inutiles aux animaux gravement malades. Mais parfois, l’intuition pousse à se battre encore… C’est ce qu’illustre parfaitement l’histoire de Wolf, un Husky de 8,6 kilos que tout semblait condamner. Heureusement, Megan Tate, propriétaire du refuge SGT Canines en Floride (États-Unis), était bien décidée à lui donner sa chance.

Un Husky condamné trop vite

Lorsque Megan a découvert ce Husky squelettique sur les réseaux sociaux, il venait d’être signalé par une personne nourrissant les animaux errants. Elle a tout de suite décidé de le prendre en charge, malgré un état bien plus grave qu’elle ne l’imaginait.

Ce chien nommé Wolf était stable, mais un épaississement inquiétant de la paroi de son estomac intriguait les vétérinaires. En dépit d’examens peu concluants, ceux-ci ont rapidement évoqué des maladies graves et recommandé l’euthanasie.

© @_wolf_project / Instagram

« Je n’y crois pas, surtout sans diagnostic confirmé », a déclaré Megan à Newsweek. Suivant son intuition, la sauveteuse a donc refusé d’abandonner.

Présente chaque jour aux côtés de ce chien combattif auquel elle s’est profondément attachée, Megan a poursuivi ses recherches et a découvert la piste du pythium, une infection fongique rare et souvent mortelle. Malgré un pronostic sombre et des coûts élevés, elle a une nouvelle fois refusé l’euthanasie en choisissant la chirurgie, convaincue que Wolf méritait sa chance.

Une incroyable guérison

Contre toute attente et à la grande surprise des vétérinaires, le toutou a survécu à cette grave infection et, 8 semaines plus tard, il était complètement guéri !

Grâce au soutien de sa communauté, Megan a pu rassembler les 40 000 $ (environ 33 560 €) nécessaires aux soins de Wolf, lui offrant une vraie seconde chance.

La sauveteuse a même pu retrouver les propriétaires du toutou grâce à sa micropuce. Malheureusement, ceux-ci n’étaient plus en mesure de le reprendre, ayant tourné la page après sa disparition. Cela n’a pas découragé Megan, qui est restée aux côtés de Wolf tout au long de sa convalescence en attendant de lui trouver un foyer.

Aujourd’hui, la boule de poils est en sécurité dans sa famille d’accueil, entouré d’amour et d’autres Huskies avec lesquels il peut jouer et s’épanouir pleinement. Il se dit même qu’il pourrait y rester pour toujours…

« Si, pour une raison ou une autre, ils ne l’adoptaient pas, je le garderais sans hésiter dans ma famille. Mais j’ai bon espoir et je crois vraiment qu’ils ont l’intention de l’adopter », a expliqué Megan.

Une chose est sûre: sans sa détermination, Wolf n’aurait jamais eu la chance de profiter de cette vie pleine de tendresse et de jeux qui s’offre désormais à lui.