Ce chien d’assistance intelligent court chercher des choses utiles pour aider sa maîtresse à éteindre un feu (vidéo)

Dans la vie de tous les jours, Jamie Simpson, une utilisatrice des réseaux sociaux, a besoin d’une assistance. Pour cela, elle s’est entourée de 2 fidèles compagnons canins, Echo et Everest. Ceux-ci veillent sur elle et la protègent au quotidien, comme le prouve une vidéo récemment postée sur TikTok.

Jamie n’a pas la même vie que toutes les jeunes femmes de son âge, car elle doit composer avec diverses affections. Elle est porteuse d’un syndrome d'Ehlers-Danlos, est épileptique et souffre également de comorbidités, comme elle l’a renseigné sur internet. Ses lourds problèmes médicaux lui compliquent la vie et la mettent parfois dans des situations dangereuses. Heureusement, elle peut compter sur ses chiens pour alléger son quotidien.

Une perspicacité remarquable

Ces derniers apparaissent fréquemment sur ses publications en ligne, car ils font pleinement partie de sa vie. Plus encore, grâce à eux, Jamie a quelque peu retrouvé sa liberté malgré ses nombreuses crises : « Ces 2 chiens m'offrent un cadeau unique en son genre : plus de vie, et je ne pourrais pas être plus reconnaissante », écrivait-elle.

Ils interviennent dès qu’ils sentent le danger, et ce, de façon très efficace. Ils sont par exemple formés pour sentir venir et gérer les crises d’épilepsie de leur maîtresse. Ils font aussi bien plus que cela, comme le démontre une vidéo rapportée par le Daily Dot. Sur les images, les internautes découvrent Jamie en mauvaise posture dans sa cuisine. Elle a mis le feu à sa poêle et ne semble pas savoir comment réagir.

Echo, lui, qui se trouve à ses côtés, prend immédiatement les devants en allant lui chercher une gamelle pour étouffer les flammes. Sa maîtresse ajoute une assiette par-dessus et parvient à maîtriser le feu. En voyant toujours de la fumée sortir, Echo part chercher une bouteille d’eau dans le frigo. Sa perspicacité est absolument remarquable.

Les internautes ont été bluffés par le comportement du chien et se sont exprimés dans la section des commentaires : « Ma fille, tu ferais mieux de mettre ton chien dans tes numéros d’urgence à contacter », affirmait une personne, « Le chien a regardé la Pat' Patrouille » plaisantait quelqu’un d’autre.

Une fois de plus, Echo a prouvé à sa maîtresse qu’elle pouvait compter sur lui.