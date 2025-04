Le regard à la fois perdu et plein d'espoir d'une chienne maigre et à l'oreille coupée qui trouve enfin l'amour et un nouveau départ

Mutilée, perdue et livrée à elle-même, Lavender a fini par être secourue grâce aux signalements adressés par des habitants aux autorités locales. Cette chienne n’en est aujourd’hui qu’aux prémices d’un nouveau départ, mais elle semble déterminée à surmonter ses traumatismes avec l’aide des bénévoles qui l’entourent.

Quand on regarde Lavender, on devine tout de suite dans ses yeux une profonde tristesse toutefois mêlée à de la détermination, celle qui pousse cette chienne à se raccrocher à l’espoir et à continuer de faire confiance aux humains malgré ce qu’elle a subi. Elle n’a effectivement pas perdu foi en eux, car ceux qui s’occupent d’elle actuellement lui prouvent que tous ne sont pas animés de mauvaises intentions.

Lavender fait l’objet d’un communiqué publié le lundi 31 mars par le département de police de Schenectady, dans l’Etat de New York, et que relaie l’association locale de protection animale Mohawk Hudson Humane Society.



C’est cette dernière qui a pris la chienne en charge après son sauvetage par les forces de l’ordre le dimanche 30 mars. La police venait d’être contactée à son sujet par des témoins, notamment les habitants d’une résidence à Schenectady aux abords de laquelle elle errait seule.

Très probablement abandonnée et manifestement victime d’actes de cruauté, Lavender est dans un état de maigreur alarmant. En outre, elle présente de multiples lésions, la plus évidente étant son oreille droite manquante. Policiers et bénévoles pensent qu’elle a été sciemment coupée, rapportait WJHG le mardi 1er avril. La chienne souffre également de sérieux problèmes dentaires.

Soins, enquête et appel à témoin

C’est l’équipe de la Mohawk Hudson Humane Society qui l’a appelée Lavender (lavande) après l’avoir admise dans ses locaux.

Une enquête est actuellement menée conjointement par la police de Schenectady et l’association. Un appel à témoin a été lancé dans le but d’en savoir davantage sur le passé de la chienne et d’« identifier les responsables de cet acte odieux de cruauté », peut-on lire dans le communiqué en question.

En attendant que toute la lumière soit faite sur cette triste affaire, Lavender reçoit soins et affection de la part des vétérinaires et des bénévoles de la Mohawk Hudson Humane Society.

