Après avoir été enlevé par une inconnue, le chat adoré d’une station de métro est retrouvé sain et sauf au soulagement général

Récemment, les habitués d’une station de métro londonienne ont été bouleversés : George, le chat noir et blanc considéré comme la mascotte de la station, a été enlevé par une femme et a disparu sans laisser de trace. Après plusieurs jours d’inquiétude, le félin a heureusement été retrouvé, au grand soulagement de tous.

Pour quelle raison a-t-on enlevé George, le chat bien aimé de la station de métro de West Wickham à Londres (Angleterre) ? C’est la question que se posent encore les habitués de cet arrêt ainsi que le propriétaire du minou. Après avoir disparu plusieurs jours, George est heureusement de retour chez lui sain et sauf.

La disparition d’une mascotte

Ce chat noir et blanc réputé pour sa gentillesse était devenu une véritable mascotte à la gare de West Wickham, où il avait l’habitude de s’allonger chaque matin sur les exemplaires du journal Metro pour les « réchauffer ».

© Eloise Fletcher

Sa disparition soudaine a donc provoqué une vive inquiétude et déclenché des recherches intensives.

Appartenant à Steven Fletcher, membre de l’équipe commerciale du journal, le félin avait été vu pour la dernière fois le jeudi 19 février vers 14 heures, après avoir été arraché de son perchoir. Une jeune femme l’aurait fourré dans son sac de courses avant de le prendre avec elle dans le train et de descendre à la station d’Elmer’s End, laissant derrière elle des voyageurs sous le choc.

© West Wickham Councillors / Facebook

Retrouvé sain et sauf

Le journal Metro, sur lequel George adore faire la sieste, a par bonheur annoncé quelques jours plus tard une bonne nouvelle : le minou a finalement été retrouvé sain et sauf. Selon Steven, son propriétaire, George se serait introduit dans une maison par une chatière avant de s’y « installer comme chez lui ».

« Vous serez ravis d'apprendre que George a passé une bonne nuit. Il était affamé quand nous sommes arrivés, mais il s'est rattrapé », a-t-il confié avec soulagement, précisant qu’il se repose désormais tranquillement dans la tente de jeu de son fils.

© Eloise Fletcher

Steven a également indiqué que la police locale connaissait l’identité de la femme impliquée dans l'enlèvement et qu’elle surveillait la situation.

Après avoir été emmené chez le vétérinaire pour un bilan de santé, George restera encore quelques jours à la maison pour récupérer pleinement, mais le célèbre chat devrait bientôt faire son retour à la gare, pour le plus grand bonheur de ses admirateurs.