Quelle solution pour nos animaux de compagnie face au stress du départ en vacances ?

Les vacances sont synonymes de détente et de moments de plaisir en famille, mais ils apportent aussi leur lot de stress pour nos animaux de compagnie. Il est essentiel de les aider à surmonter ces difficultés.

Il est bien connu que nos animaux de compagnie ont leurs habitudes et leurs repères. Si ces derniers venaient à être perturbés, cela leur causerait du stress. Ce stress a des conséquences durables sur le bien-être et la santé de l’animal. Parmi les situations susceptibles de le troubler, le départ en vacances est redouté à plus d’un titre. Des préparatifs à l’arrivée, en passant par le trajet, toutes les étapes sont de nature à mettre les nerfs et l’organisme de nos compagnons à l’épreuve. Comment les aider à vivre ce moment pénible alors qu’il est censé être agréable et convivial ?

Le départ en vacances, moment de stress pour l’animal de compagnie

Bruits forts et soudains, déménagement et arrivée d’un nouveau membre dans la famille (naissance d’un enfant ou adoption d’un autre animal) font partie des évènements stressants pour le chat ou le chien. Le départ en vacances également, alors que son impact sur l’animal est trop souvent sous-estimé.

Les effets sont d’ailleurs palpables avant même le départ. L’excitation et l’agitation associées aux préparatifs peuvent le perturber. Il en va de même pour le trajet, qu’il soit effectué en voiture, en train ou encore en avion. Puis, arrivé à destination, il risque fort de ressentir de la confusion en se retrouvant dans un environnement qui lui est totalement étranger. De plus, ses habitudes et horaires sont bouleversés.

Soumis au stress lié au départ en vacances, l’animal l’exprime de différentes manières. Cela peut aller de la posture abattue à une grande nervosité, en passant par les bâillements répétés, les troubles digestifs (vomissements, diarrhée, perte d’appétit) et les feulements. Dans certains cas, il peut aussi avoir des accidents de propreté (mictions émotionnelles) et souffrir de problèmes dermatologiques (prurit, dermatite atopique…).

Quelle solution pour l’animal stressé ?

Pourquoi laisser son ami à 4 pattes souffrir de la sorte alors qu’il est possible de le soulager efficacement et naturellement ?

C’est, en effet, ce que propose Zylkène, une solution d’origine naturel qui aide l’animal à surmonter les situations inhabituelles.

Zylkène aide l’animal à surmonter en douceur ces moments qui sont délicats pour lui comme pour sa famille.

Comment Zylkène peut-il apaiser le chat ou le chien ?

Zylkène base son action sur l’alpha-cazosépine, une molécule 100% naturelle qui, chez le nourrisson, est secrétée après la tétée à partir d’une protéine présente dans le lait maternel. En l’étudiant, les scientifiques ont découvert que cet alpha-cazosépine permettait au bébé de se détendre après son repas.

Comment l’utiliser ?

C’est donc l’effet apaisant et relaxant de cette molécule qui est employé avec Zylkène, pour faire en sorte que le chat ou le chien soit détendu à l’approche ou au cours d’un évènement stressant.

Le complément alimentaire se présente sous la forme de gélules contenant de la poudre, ce qui simplifie son utilisation. Il suffit, en effet, d’ouvrir la capsule et d’en verser le contenu dans le repas de l’animal.

Pour une efficacité optimale, il est recommandé de lui donner du Zylkène la veille ou l’avant-veille du départ en vacances, ainsi que le jour J et éventuellement le lendemain. Apaisé, l’animal peut ainsi mieux vivre tous ces changements et connaître un séjour réellement agréable.

Distribué en France depuis 15 ans, Zylkène est recommandé par plus de 80% des vétérinaires. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site de Zylkène.