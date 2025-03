Cette chienne autrefois utilisée pour la reproduction découvre la vie sous un autre prisme dans sa nouvelle maison (vidéo)

Depuis qu’elle était en âge de se reproduire, Bella a été utilisée pour donner naissance à des chiots. Elle était négligée au sein de son élevage et ne recevait pas une once de considération. Récupérée par un refuge, elle a passé quelque temps sur place avant que sa vie se transforme radicalement.

Bella, un chien de type Bully, a connu une négligence sans nom avant d’être secourue par l’association Humane Society de Tampa (États-Unis). Une femme appelée Anna sur les réseaux sociaux a fait sa rencontre au refuge et a décidé de l’adopter. Depuis, la chienne vit un rêve éveillé, bien qu’elle ne soit pas encore habituée au quotidien en famille.

Depuis quelques semaines, le compte TikTok d’Anna est inondé de publications mettant en avant le joli minois de Bella. La femme est absolument ravie de partager ses journées avec la boule de poils, mais surtout reconnaissante d’avoir pu lui offrir une seconde chance. La chienne revient de loin et, il y a quelques mois encore, sa vie était loin de ressembler à un conte de fée.

@annabanana5783 / TikTok

Un passé difficile

Bella a été utilisée durant toute sa vie par ses anciens propriétaires. D’après les informations livrées par sa maîtresse, elle a vécu sur une propriété avec un éleveur. Ce dernier l’a utilisée comme chienne de reproduction et la pauvre a enchaîné les grossesses. Elle ne recevait ni soins ni affection, car elle n’était qu’une simple machine à chiots pour son maître : « Elle a été retrouvée abandonnée avec une plaie de césarienne fraîchement infectée et elle a visiblement eu de nombreux chiots », écrivait Anna.

Bella était aussi assez craintive, ce qui laissait penser qu’elle s’était retrouvée dans des situations inconfortables à plusieurs reprises. Tous ces éléments ont fait qu’elle était assez réticente en posant les pattes chez Anna. Mais cette dernière, aimante et bienveillante, lui a laissé suffisamment de temps, ainsi que d’espace, pour qu’elle puisse s’adapter à sa nouvelle vie.

Au fil des jours, Bella s’est montrée beaucoup plus confiante et s’est dévoilée. Elle apprend toujours à être un chien domestique comme les autres, mais a réalisé d’énormes progrès. Anna veille constamment à ce qu’elle se sente bien et qu’elle trouve sa place au sein du foyer : « Elle est tellement gâtée maintenant », assurait cette dernière.