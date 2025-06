Confrontée à un dilemme, une femme choisit de vivre dans la rue plutôt que d’abandonner son chien

Velvet voue un amour sans faille pour sa chienne et plus fidèle partenaire, Sissy. L’animal a été un pilier pour elle durant sa vie et elle est infiniment reconnaissante de l’avoir à ses côtés. Alors, le jour où elle a été confrontée à de grosses difficultés et qu’elle a dû faire un choix entre améliorer ses conditions de vie ou garder sa chienne, elle n’a pas hésité.