Protégez les articulations de votre fidèle compagnon avec la gamme innovante Flexadin Mobility For Life

L’âge, la génétique ou l’exercice peuvent être à l’origine de problèmes de mobilité chez votre compagnon à 4 pattes. De nombreux signes, tels que des changements d’humeur ou des difficultés à se déplacer, peuvent révéler la présence d’une fragilité articulaire. Afin de prévenir ces tracas et d’assurer la longévité de votre animal, vous pouvez compter sur les nouveaux aliments complémentaires Flexadin Mobility For Life.

Vetoquinol, entreprise française dédiée à la santé animale, a décidé une nouvelle fois de mettre tous les chiens et chats à l’honneur. Le jeudi 30 avril dernier, elle conviait la presse et influenceurs animaliers à Paris pour présenter une nouvelle gamme de produits : les aliments complémentaires Flexadin Mobility For Life, destinés à soutenir le confort articulaire des animaux de compagnie et à prévenir les problèmes de mobilité.

@ Mélanie Cuvillier

Un soutien pour tous les chiens et chats

Ces petites bouchées savoureuses, déclinées en 4 formats, conviennent à tous les profils : chien adulte (dès 2 ans), chiot maxi (+ de 10 kg), chiot mini (- de 10 kg), et chat. Elles doivent être prises une fois par jour afin d’assurer une efficacité optimale.

La nouvelle gamme Flexadin Mobility For Life est composée d’ingrédients de qualité qui garantissent une protection des articulations de vos animaux : du collagène de type II non dénaturé, de la glucosamine, du sulfate de chondroïtine, des acides gras oméga 3, de la vitamine E, et de l’harpagophytum.

@ Mélanie Cuvillier

Vendus en petit et grand format (60 ou 120 bouchées), ces aliments made in France sont disponibles en ligne sur les sites e-commerce, à des prix publics conseillés allant de 25 € à 73 €.

Avec Flexadin Mobility For Life, vous assurez la longévité de votre fidèle compagnon et améliorez sa qualité de vie. Maintenir la santé de ses articulations de façon naturelle vous permet de le garder avec vous le plus longtemps possible, et de prévenir les problèmes de mobilité auxquels il peut être confronté.

@ Mélanie Cuvillier

Vetoquinol, acteur international de référence de la santé animale

Depuis sa création en 1933, Vetoquinol innove, développe et commercialise des médicaments vétérinaires et des produits non médicamenteux destinés aux animaux de compagnie (chiens, chats) et aux animaux d’élevage (bovins, porcs).

Au 31 décembre 2022, l’entreprise familiale et indépendante emploie plus de 2500 personnes en Europe, en Amérique, et en Asie.