Laissée devant un refuge, cette chienne fidèle refuse d'abandonner le gant de celui qu'elle aimait

Abandonnée devant le refuge de la Brookhaven Animal Rescue League (Mississippi, États-Unis), une chienne nommée Faithful a ému les bénévoles en s’accrochant à un objet particulier : le gant de son ancien propriétaire. Aujourd’hui, la boule de poils sait qu’elle est entre de bonnes mains et attend avec impatience de rencontrer ses nouveaux adoptants.

Au début du mois de février, les membres de la Brookhaven Animal Rescue League (BARL) ont découvert une âme en peine devant le refuge. La chienne, apeurée, attendait devant les grilles de l’établissement le retour de sa « famille ».

Terrorisée par les inconnus, elle courait sans cesse vers la route. C’est comme si elle se demandait où était passé son propriétaire…

© Brookhaven Animal Rescue League / Facebook

Un gant pour la réconforter

« Elle ne quittait pas l'entrée principale, déclare Jollean Smith, une employée de l’organisme, elle se cachait sous le bâtiment, entendait des voix et courait sans cesse vers la route. Un chien errant aurait continué à errer, mais elle restait près du portail. »

Comme le révèlent nos confrères de Newsweek, il a fallu une journée entière à l’équipe pour gagner la confiance de ce cœur brisé et le mettre en sécurité. Lors du sauvetage de la chienne – baptisée Faithful –, les sauveteurs ont découvert une petite particularité : la boule de poils refusait de se séparer d’un gant de travail noir, appartenant certainement à son ancien détenteur. C’est grâce à cet objet qu’ils ont réussi à la mettre à l’abri.

© Brookhaven Animal Rescue League / Facebook

« […] Je l’ai vue s’approcher, ramasser quelque chose et le reposer, confie Jollean, quand je me suis approchée pour regarder, elle est devenue très attentive, presque protectrice. […] »

« J'ai décidé de prendre le gant et de le placer dans la cage-piège que l'équipe avait installée pour essayer de la capturer, poursuit-elle, elle a tourné autour de la cage, reniflant le gant, et a voulu l'attraper, mais elle était trop intelligente. Je me sentais mal de lui enlever ce petit réconfort, mais je voulais juste la mettre en sécurité. »

« Merci de l’aider à trouver un foyer aimant »

Une fois en sécurité, Faithful a retrouvé son gant précieux. Ses bienfaiteurs ont déclaré qu’elle était en bonne santé et se portait bien. Aujourd’hui, ils se sont mis en quête de la famille d’adoption idéale.

« Elle s'entend bien avec les autres chiens, mais comme nous n'avons pas son historique, nous ne pouvons pas dire si elle s'entend bien avec les chats, les animaux de la ferme ou les enfants, souligne Jollean, elle est de nature amicale et, avec une famille patiente et une bonne éducation, nous sommes certains qu'elle deviendra un merveilleux compagnon à 4 pattes. »

L’histoire de Faithful, partagée sur les réseaux sociaux, a grandement ému les internautes. « Cela me fait mépriser un peu plus les humains ! Nous ne méritons pas l'amour inconditionnel que les chiens nous donnent, écrit une utilisatrice de Facebook, écœurée par cet abandon, merci de l’avoir mise en sécurité et de l’aider à trouver un foyer aimant. »