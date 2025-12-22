Durant un mois, une femme essaye de gagner la confiance d'un chien scrutant la mer dans l'espoir de revoir la famille qui l'a abandonné

Alors qu’elle passait en voiture près d’une plage rocheuse en Australie, Jessie Goetze aperçut un pauvre chien courir seul près de l’eau. Ce jour-là, la bonne samaritaine s’est juré de le sauver.

« Il n’y a pas de hasard, que des rendez-vous. » En roulant à proximité d’une plage, Jessie Goetze a remarqué un chien pétri de solitude, qui courrait près de l’eau. Inquiète, la conductrice a stoppé son véhicule et essayé de secourir le pauvre animal, qui semblait complètement perdu. Malheureusement, il s’est enfui.

Comme le rapporte The Dodo, Jessie a publié des photos de lui sur Facebook, dans l’espoir d’obtenir des informations. D’après les commentaires laissés sous sa publication, ce chien a été abandonné.

© Jessie Goetze / The Dodo

« Il était dans l’eau, à scruter la mer »

Déterminée à le sauver, Jessie s’est rendue sur cette place plusieurs fois par jour. « Chaque jour où je lui rendais visite… Il était dans l’eau, à scruter la mer », confie la bonne samaritaine. Selon elle, l’animal cherchait la famille qui l’avait abandonné.

« C’était vraiment déchirant de voir à quel point il était déterminé à retrouver son propriétaire », poursuit Jessie, qui précise que le toutou « avait peur des gens ».

Durant plus d’un mois, la bonne âme a travaillé sans relâche pour gagner sa confiance. Mais après les épreuves terribles qu’il avait traversées, le canidé refusait de s’approcher d’elle.

© Jessie Goetze / The Dodo

Une seconde chance

Jusqu’au jour où le déclic tant attendu se produisit. Après de multiples tentatives, le chien a fini par baisser sa garde et accepter l’aide de Jessie. « Il s'est littéralement assis sur mes genoux », indique-t-elle.

C’est ainsi que Jessie ramena son adorable protégé chez elle, et qu’elle le nomma Ocean. Au sein de son nouveau nid douillet, le rescapé s’est immédiatement lié d’amitié avec tous les membres de sa famille. Il ne cessait de remuer la queue de joie, et de câliner tout le monde. « Il semblait tellement heureux d'être de nouveau entouré de gens », déclare sa bienfaitrice.

© Jessie Goetze / The Dodo

Une fois remis sur patte, Ocean a été adopté par la famille de ses rêves grâce à Jessie. « Je ne peux pas être plus heureuse d'avoir trouvé cette incroyable maison pour lui », précise-t-elle.

Même si dire adieu à son protégé a été difficile, Jessie est extrêmement fière de l’avoir sauvé et de lui avoir offert un nouveau départ dans la vie, placé sous le signe de l’amour.