« Des cadeaux de toutes sortes », ces 2 Golden Retrievers ont une adorable routine matinale pour dire « je t’aime » à leurs maîtres (vidéo)

Des peluches, des chaussures, les feuilles d’une plante… Chaque matin, Lola et Luca, 2 adorables Golden Retrievers, surprennent leurs maîtres avec des cadeaux bien à eux. Des attentions pleines d’amour, mais aux styles radicalement opposés, pour le plus grand bonheur de leurs humains !

Câlins, bisous, petits cadeaux : les chiens ont mille façons de montrer leur amour inconditionnel à leurs humains. Lola et Luca, 2 Golden Retrievers pleins d’imagination, ont trouvé la leur.

Une routine matinale pleine d’amour

Dans une tendre vidéo publiée sur Instagram, les 2 boules de poils dévoilent leur surprenante routine quotidienne : chaque matin, ils offrent des cadeaux à leurs maîtres.

© @ourlovinglola / Instagram

Dans la publication, on découvre ainsi Lola et Luca, confortablement installés sur un lit, avec un texte à l’écran qui annonce la couleur : « Mes chiens adorent nous apporter des “cadeaux” chaque matin au réveil, mais voici la différence entre les cadeaux qu’ils nous apportent. »

En légende, leur propriétaire résume aussi la scène avec humour : « Des cadeaux de toutes sortes. » Un aperçu à la fois drôle et touchant de la manière unique dont ces toutous expriment leur affection...

2 personnalités et 2 styles différents

Si cette vidéo, relayée par le média DogTime, a beaucoup fait rire les internautes, ce qui a surtout retenu leur attention, ce sont les choix de cadeaux étonnamment différents des 2 boules de poils. Lola, douce et très attachée à ses jouets, apporte délicatement ses peluches préférées à ses maîtres, comme une petite déclaration d’amour pleine de tendresse.

© @ourlovinglola / Instagram

Luca, de son côté, se distingue par son originalité : chaussure, serviette, « d’autres chaussures » encore, et même une feuille soigneusement coupée d’une plante d’intérieur… Chaque objet, aussi farfelu soit-il, devient pour lui un témoignage de son affection.

© @ourlovinglola / Instagram

A lire aussi : Après avoir passé 11 jours cloîtré dans une cage par peur de sortir, ce chien fait ses premiers pas vers la liberté (vidéo)

Aussi attendrissante que amusante, cette vidéo a rapidement conquis les internautes, qui n’ont pas hésité à partager leurs réactions enthousiastes dans les commentaires. L’un d’entre eux a par exemple imaginé les pensées de Luca au moment d’offrir sa fameuse feuille : « La feuille : "Je savais que tu aimerais celle-là." »

© @ourlovinglola / Instagram

Un autre résume simplement l’ambiance générale : « Tellement d'amour. » Tout est dit !