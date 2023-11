Une chienne en détresse tente par tous les moyens d’attirer l’attention des passants et d’obtenir de l’aide (vidéo)

Depuis un certain temps, 2 chiens avaient été observés dans la cour d’une maison et leur état était de plus en plus déplorable. Les canidés tentaient par tous les moyens d’interpeller les passants et de leur faire savoir qu’ils étaient en danger. Il n’y avait plus personne dans cette maison pour les nourrir et les protéger. Elle avait été abandonnée, et eux avec.