Passionnée depuis toujours par les félins, l'écrivaine Mollie Hunt a bâti toute sa carrière littéraire autour des chats qui partagent sa vie

Mollie Hunt est obnubilée par les chats depuis sa plus tendre enfance. Cette passion s’est accentuée avec le temps, si bien que les félins ont une place significative dans toutes les sphères de sa vie. En effet, l’autrice s’est spécialisée dans la rédaction de romans les mettant en scène.

« Yeux de chat », « Le chat fantôme d'Océane Cove », ou encore « L’été du chat », les titres des livres de Mollie Hunt ne laissent aucune place au doute quant à sa passion pour les félins. Propriétaire de plusieurs boules de poils, l’autrice à succès, originaire de Portland (Oregon, États-Unis), puise son inspiration auprès de ses amis moustachus. Un amour pour les bêtes qu’elle cultive depuis toujours.

Mollie ne se souvient pas d'une vie sans chats. Ses proches et elle-même ont toujours été entourés de quadrupèdes et la jeune fille qu’elle était les trouvaient déjà exceptionnels : « J'adore les chats. Je pensais être un chat. Je voulais épouser notre chat. C'était un truc de chat que faisaient les petites filles », racontait-elle au Portland Tribune .

Mollie Hunt, writer / Facebook

Une présence constante

Mollie a été la propriétaire d’environ 25 chats au cours de sa vie. Aujourd’hui encore, de nombreux félidés partagent sa maison et sont les rois sur place ! Elle a même fait construire un catio, soit un patio aménagé pour les animaux, afin de leur offrir un espace privilégié. L’écrivaine a également des objets ou des accessoires à leur effigie, comme des coussins, ou encore des cuillères avec des têtes de chat au bout du manche.

En dehors de la bâtisse, ils occupent aussi une grande place dans sa vie. Mollie fait partie d’une association caritative et héberge les minous dans le besoin. Et dans la sphère professionnelle, les félins ont une importance cruciale. En effet, après plusieurs livres publiés, l’Américaine s’est spécialisée dans la rédaction d’histoires leur rendant hommage.

Grâce à ses passions combinées pour les bêtes et l’écriture, Mollie a décroché plusieurs prix. Elle a confié ressentir « le syndrome de l’imposteur », car elle se contente d’écrire sur un sujet qui la passionne. Toutefois, les jurys et le public reconnaissent son talent et elle peut être fière de réunir autant de lecteurs autour d’ouvrages parlant de nos amis les chats !