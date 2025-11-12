Une jeune femme compile en vidéo les moments de tendresse touchants entre sa grand-mère et son chien

Comment ne pas être conquis par ce duo si attachant ? Ce Braque Hongrois à poil court et cette dame âgée se sont trouvés et sont toujours heureux de se retrouver. La propriétaire du chien, qui est la petite fille de la dame en question, a souhaité filmer ces tendres moments et les partager avec les internautes.

Les relations avec nos animaux de compagnie sont parfois indescriptibles. Ce grand Braque Hongrois nommé Honey a tout de suite perçu qu’il aurait du succès auprès de la grand-mère de la famille, et ne s’est pas trompé, racontait PetHelpful. Dès lors qu’il voit cette gentille dame, elle le couvre de caresses et de baisers.

@karakarpy / TikTok

Se sentir attendu par les siens

Celle qui publie sur TikTok sous le pseudonyme « @karakarpy » a senti qu’il se jouait quelque chose de fort entre son chien et sa grand-mère. C’est un sentiment de tendresse qui a émergé chez la jeune femme, qui a tout de suite publié des images des différentes scènes qu’elle a pu observer.

On voit le chien étendu sur un lit, certainement chez sa grand-mère. Il est choyé et aiméeavec une grande évidence. La suite de la vidéo montre le chien toujours aux côtés de la grand-mère, dans l’embrasure d’une porte, encore en train d’être caressé.

L’un comme l’autre semble ravi de la situation et de ce lien si fort qui les unit.

@karakarpy / TikTok

Un lien profond

On comprend que ce Braque Hongrois occupe une place toute particulière dans la vie de cette dame. Est-elle habituée à partager sa vie avec des chiens ? Nous n’en saurons pas plus, mais la grand-mère semble très bien s’y prendre pour se faire aimer des animaux.

C’est aussi une chance pour Honey d’avoir une telle personne dans sa vie, qui soit à la fois un repère et une compagnie très agréable.

« Nous savons qui est l’arrière petit-enfant préféré »

Pour les internautes, la tendresse de cette grand-mère à l’égard de son « petit-fils » canin est très touchante. Ils sont plusieurs à commenter les gestes de la vieille dame : « Je peux vous dire que votre grand-mère est vraiment gentille », peut-on lire, ou encore : « Nous avons besoin de plus de contenu de grand-mère et de chiot… ce si doux duo ».

Les internautes mettent aussi en avant l’importance du lien entre nos aînés et les animaux, reconnu d’intérêt thérapeutique. Confiance, apaisement, solidarité, nos boules de poils ont plus d’une corde à leur arc.