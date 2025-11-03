Le pilote de Formule 1 Charles Leclerc met son chien au cœur de sa demande en mariage

Quand l’amour s’invite sur la ligne de départ, il ne peut que susciter sympathie et émotion. Charles Leclerc a trouvé la plus belle façon de faire sa demande à Alexandra Saint Mleux. Il a fait de son chien Leo le messager et la vedette de ce moment plein de tendresse et de complicité.

Le pilote de Formule 1 monégasque Charles Leclerc a fait sa demande avec l’aide de son fidèle compagnon à 4 pattes, rapportait Vanity Fair le dimanche 2 novembre.



charles_leclerc / Instagram

Il n’a pas eu besoin de drapeau à damier pour franchir la plus belle ligne d’arrivée de sa vie. Charles Leclerc vient de demander la main de sa compagne Alexandra Saint Mleux, et c’est un adorable complice à fourrure et bas sur pattes qui a eu l’honneur d’annoncer la grande nouvelle.

Sur Instagram, le coureur de la Scuderia Ferrari a partagé une série de photos pleines d’amour et de tendresse. Un décor romantique à souhait - bougies, roses rouges, cookies en forme de cœur et d’os - a caractérisé ce moment suspendu, immortalisé dans un carrousel de clichés déjà aimé par plus de 5 millions de fans. Toutefois, celui qui a vraiment volé la vedette, c’est bien Leo, le Teckel du couple.

Pour l’occasion, le chien portait un collier à nœud papillon orné d’une médaille en forme d’os. “Mon papa veut t’épouser”, peut-on lire en anglais sur cette dernière. Une manière aussi originale que touchante d’impliquer leur fidèle ami dans cet instant unique. Sur la première photo, il se tient fièrement entre les 2 futurs mariés qui l’embrassent tendrement, comme pour sceller à sa façon ce nouvel engagement.



charles_leclerc / Instagram

Un rôle de choix pour le fidèle Leo

Les internautes n’ont pas tardé à réagir. Ils ont été nombreux à féliciter Alexandra Saint Mleux et son fiancé. Un engouement à la hauteur de l’émotion transmise par le pilote, habituellement si réservé sur sa vie privée, et sa future épouse, passionnée d’art et diplômée de l’Ecole du Louvre.

Depuis le printemps 2024, le quadrupède les accompagne absolument partout, des coulisses de Silverstone aux circuits de Miami ou du Mexique. Avec son badge personnalisé et sa bouille irrésistible, il est devenu une véritable mascotte pour les fans du pilote Ferrari.

A lire aussi : « Elle veut être la meilleure amie de tout le monde », cette chienne ne raterait son rendez-vous avec les vaches pour rien au monde (vidéo)



charles_leclerc / Instagram

Rappelons, au passage, que Charles Leclerc s'était signalé par sa bienveillance à l'égard d'un chat s'étant retrouvé sur le circuit de Bakou, en Azerbaïdjan. Il avait tout fait pour lui sauver la vie, ralentissant et prévenant son équipe pour qu'il soit évacué en toute sécurité. Un geste qui lui avait valu une lettre de reconnaissance de la part de l'association de protection animale PETA.