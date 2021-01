Une chienne amputée des 2 pattes avant voit un mécanicien lui fabriquer un chariot personnalisé

© Ilan Halfon

Au Canada, un mécanicien a proposé de fabriquer gratuitement un chariot sur-mesure pour une chienne amputée des pattes avant. Grâce à lui, elle peut désormais courir et jouer librement.

Ilan Halfon vit à Toronto avec sa chienne Libby, qu’il avait adoptée en 2018. Âgée de 4 ans, cette dernière n’est pas née au Canada, mais à Alexandrie en Egypte, où on lui avait coupé les 2 pattes avant. Elle y avait été prise en charge par une association, qui avait ensuite organisé son long voyage jusqu’en Ontario, d’après BlogTO.

Depuis son adoption, Ilan Halfon avait essayé différentes solutions pour aider Libby à mener une vie normale malgré son handicap. Il avait tenté de lui faire porter des prothèses, mais elle ne parvenait pas à s’y adapter.

Plus récemment, il a commandé un chariot personnalisé et imprimé en 3D, des Etats-Unis. La chienne était toutefois gênée par la longueur du bras soutenant la roue avant. Un problème qui rendait le dispositif quasiment inutilisable.

Le chariot de Libby offert par un mécanicien torontois amoureux des chiens

Apprenant cela, un mécanicien de Toronto s’est manifesté et a proposé de lui venir en aide. Dave Dolson, qui adore les chiens et en élève 3, a contacté Ilan Halfon pour lui demander s’il pouvait raccourcir l’élément gênant.

Le garagiste s’est néanmoins rendu compte que la structure n’était pas en métal et qu’il ne pouvait donc pas souder la pièce une fois raccourcie. Il a alors changé d’approche et décidé de modifier presque entièrement le chariot. Il n’en a conservé que le harnais et les roues. En une journée, la nouvelle version était prête.

Ilan Halfon l’a comparée à une « Rolls-Roys », par rapport à ce qu’elle était avant d’être revue par Dave Dolson. Par ailleurs, ce dernier a catégoriquement refusé de recevoir le moindre centime en contrepartie de son travail. Il n’a agi que par amour des chiens et par souci d’aider.

Libby, elle, a adoré son nouveau chariot. Son maître l’a emmenée au parc pour le tester, et elle s’en est donnée à cœur joie. Par le passé, elle se déplaçait en effectuant des petits bonds, un peu à la manière d’un kangourou, ce qui l’épuisait. A présent, elle peut courir et jouer avec ses congénères à sa guise.

Libby n’a jamais été aussi heureuse de sa vie.