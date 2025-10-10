Privée de promenades et de nourriture, une chienne héroïque découvre enfin la tendresse d’un refuge

Dans sa maison, la pauvre Sasha a été un souffre-douleur. Tandis que ses propriétaires et son congénère vivaient une vie tout à fait ordinaire, la pauvre était séquestrée à l’intérieur. Elle a aussi été gravement négligée et l’on pouvait voir ses côtés aisément. Heureusement, elle est désormais tirée d’affaires, mais elle a besoin de temps pour se reconstruire.

Sasha, une femelle croisée Staffordshire Bull Terrier, est âgée de 3 ans, mais ne connaît rien de la vie. L’unique fois où elle a été emmenée à plusieurs kilomètres de sa maison a été le jour de son sauvetage. En effet, les membres du refuge de la RSPCA Suffolk Central, en Angleterre, l’ont extirpée de son quotidien morose. Il aimerait qu’elle trouve une famille pour enfin découvrir ce que cela fait d’être aimée.

Effectivement, même lorsque Sasha avait des propriétaires, ces derniers n’avaient aucune considération pour elle. Ils ont décidé de l’enfermer dans sa maison et ne lui laissaient aucun accès à l’extérieur. Pourtant, ils avaient un jardin et l’autre chien de la famille sortait, mais pas Sasha : « Elle n'a eu aucun accès au monde extérieur, que ce soit la promenade ou même l'utilisation du jardin, alors qu'elle regardait tout le monde dans la maison (y compris un autre chien) avoir la liberté de le faire », écrivait un porte-parole de l’organisme.

Une punition sadique

Sasha ne pouvait même pas sortir pour faire ses besoins et pourtant, lorsqu’elle n'arrivait plus se retenir et faisait à l’intérieur, ses maîtres la punissaient. Cette situation était déjà absolument cruelle, mais sa famille ne s’est pas arrêtée là. Elle a volontairement décidé d’amaigrir Sasha en l’empêchant de manger, comme l’a indiqué Yahoo News . La pauvre n'avait pas non plus accès à l'eau.

Quand les membres de la RSPCA ont été alertés par la situation et sont allés la récupérer, ils ont fait face à une chienne rachitique et mal en point. Ce qui a bouleversé l’enquêteur en charge de cette affaire, c’était de voir Sasha regarder son propriétaire avec autant d’amour malgré tout ce qu’il lui avait fait subir.

Un départ à zéro

Pour les bienfaiteurs, Sasha doit offrir son affection et sa loyauté à quelqu’un qui les mérite réellement. C’est une chienne avec encore des traumatismes, mais elle est en bonne voie vers la résilience. Elle recherche actuellement une personne qui saura capable de la comprendre avec bienveillance et de lui redonner goût à la vie. D’autant plus que ses sauveteurs et sa famille d’accueil la trouvent particulièrement « douce et aimante ». Espérons qu’elle reçoive bientôt l’amour qu’elle mérite depuis toujours !