La tristesse et la loyauté d'un chien resté auprès du corps sans vie de son maître bouleversent un couple qui décide de lui offrir un nouveau départ

On ne connaît pas son nom, mais on sait qu’il avait 40 ans, qu’il collectait des déchets recyclables pour subsister, qu’il était sans-abri et surtout que son meilleur ami était un chien. Ce dernier s’appelle désormais Scooby et a droit à un nouveau départ après avoir suscité l’admiration du monde entier par sa fidélité.

Le corps sans vie d’un homme a, en effet, été découvert sur la plage de Balneario Camboriu, dans l’Etat de Santa Catarina dans le sud du Brésil, rapportait le média luxembourgeois L’Essentiel. Il était veillé par son compagnon canin. Les photos montrant l’animal couché à proximité du défunt et refusant de s’en éloigner sont rapidement devenues virales, faisant le tour des médias et des réseaux sociaux.



Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina

La scène était particulièrement poignante. Le quadrupède a tenu à rester auprès de son humain, y compris lorsque les forces de l’ordre sont venues constater le décès et recouvrir la dépouille.

Les faits se sont déroulés le samedi 22 février 2025. Le surlendemain, Scooby découvrait son nouveau foyer, celui d’Allan Tatsch et Lauriane Garghetti, qui habitent la ville de Brusque à près de 40 kilomètres de là. Ce couple, déjà propriétaire de 2 chiens, a été extrêmement touché par l’histoire du quadrupède et a décidé d’en faire le nouveau membre de la famille.

« Ce sont eux qui nous choisissent »

« Ceux sont [les chiens] qui nous apprennent tant sur l’Humanité, plus que les humains eux-mêmes », peut-on lire dans un post Instagram partagé par Lauriane Garghetti. Une publication comprenant une vidéo où on la voit caresser tendrement le chien endeuillé.

Son mari a, lui aussi, parlé de Scooby sur le même réseau social à travers une magnifique photo, où le couple entoure le chien, et un émouvant message : « Beaucoup disent que nous les choisissons, mais connaissez-vous la vérité ? Ce sont eux qui nous choisissent ».

