Après des jours difficiles dans la rue, une chatonne reprend confiance en seulement 24 heures dans sa famille d'accueil

Apple, une femelle tabby errante, a été secourue par les membres de Best Friends Animal Society dans les rues de Los Angeles (États-Unis). Toutefois, une fois placée au refuge, la chatonne n’est pas parvenue à se détendre, car l’environnement la stressait. Elle a finalement rejoint une famille d’accueil au sein de laquelle elle s’est presque instantanément sentie à l’aise.

Dès son plus jeune âge, Apple a dû apprendre à se débrouiller seule. La féline n’avait ni fratrie, ni mère sur qui compter et son quotidien était particulièrement difficile. Par chance, des bons Samaritains ont fini par la repérer et la chatonne a intégré les locaux de l’association Best Friends Animal Society.

Une adaptation difficile

Apple était enfin tirée d’affaires après tout ce qu’elle avait vécu, mais elle n’avait toujours pas le moral. En réalité, la vie au refuge la perturbait beaucoup, à tel point qu’elle refusait de manger. Le personnel s’est alors hâté de lui trouver une famille d’accueil et la boule de poils s’est finalement installée chez Frankie.

À son arrivée, elle s’est montrée très réservée. Tous ces changements brutaux l’ont perturbée et elle était méfiante. Néanmoins, après 24 heures, Apple s’est métamorphosée. Elle est devenue un tout nouveau chat, bien plus confiant et joyeux : « Elle a découvert qu'elle était dans un espace sûr après seulement 24 heures, car elle mangeait seule, avait beaucoup d'énergie et adorait tous ses nouveaux jouets » partageait Frankie à Love Meow.

Une féline bien dans ses pattes

En somme, Apple est redevenue un chaton comme tous les autres et a commencé à profiter de la vie avec insouciance. Elle a d’ailleurs du mal à cacher son bonheur : « Sa personnalité est hyperactive en ce moment. Elle est tellement heureuse d'avoir plus d'espace et d'être dans un environnement sûr ».

Une fois en âge de quitter le nid, elle sera proposée à l’adoption pour rejoindre sa maison pour la vie. Une autre étape qu’elle franchira certainement avec brio !

