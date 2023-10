Une chatonne errante sauvée d’une tempête adore être portée dans les bras comme un bébé

Plusieurs chats erraient dans les rues de New York et une famille est venue leur déposer de quoi boire et manger. La plupart des félins ont fui après s’être rassasiés, mais l’un d’entre eux n’a pas quitté les lieux. Il s’agissait d’une petite chatonne, très peureuse, mais curieuse. Elle se laissait caresser et semblait même apprécier cela.

Les personnes ayant déposé la nourriture ont contacté le refuge Paws of Hope NYC. Étant donné que la météo prévoyait une tempête le lendemain, les bénévoles se sont précipités sur les lieux pour aider cette chatonne. Ils l’ont nommée Nico et conduite chez le vétérinaire pour un contrôle rapide, afin de pouvoir la placer en famille d’accueil.

© pawsofhopenyc / Instagram

Nico avait des puces, mais en dehors de cela, elle était en bonne santé. Elle semblait très apeurée, pourtant, elle trouvait énormément de réconfort dans le fait d’être portée dans les bras des humains.

« Elle adore être portée comme un bébé et apprécie tout l'amour et l'attention qu’on lui donne », a confié Gissell, du refuge Paws of Hope NYC.

© pawsofhopenyc / Instagram

Bien au chaud pendant la tempête

Nico a ensuite pu être confiée à Danette Oberg, une famille d’accueil. La chatonne était stressée dans sa nouvelle maison, mais là encore, elle était rassurée par les bras de Danette.

© quesoandburrito / Instagram

Le jour suivant, la tempête s’est levée, comme cela était prévu. Certaines parties de la ville de New York ont été inondées. Mais tandis que le vent et la pluie se déchaînaient dehors, Nico, elle, était bien au chaud et en sécurité.

© quesoandburrito / Instagram

« Elle a toujours très peur mais elle est à l'aise avec moi. Je la tiens autant que je peux pour qu'elle sache qu'elle est en sécurité. Elle adore se blottir dans mon cou. Sa fourrure est incroyablement douce », a confié Danette à Love Meow.

Il faudra encore un peu de temps avant que Nico trouve ses marques à l’intérieur, mais il est évident qu’elle sera heureuse dans une vie de famille avec des humains.