Un chien abandonné dans un chenil extérieur survit à un ouragan grâce au geste de bravoure d'un bon samaritain

Durant l’ouragan Hélène, un chien nommé Gandolf a été abandonné dans un chenil extérieur et piégé par les inondations. Heureusement, il a pu compter sur le soutien d’un bon samaritain et d’une association de protection animale.

« Gandolf a été abandonné, écrit l’équipe du Brother Wolf Animal Rescue le 17 octobre sur Facebook, coincé dans un chenil extérieur. L’endroit où il a vécu toute sa vie. Un petit monde qui est rapidement devenu un cauchemar. Nous ne pouvons pas imaginer à quel point il a été effrayé lorsque les inondations ont atteint sa poitrine. »

Comme le rapporte un article publié sur msn.com, le chien se trouvait dans une situation dangereuse lors de l’arrivée de l’ouragan Hélène, qui a frappé les États-Unis au cours du mois de septembre.

« Une personne gentille n’arrêtait pas de penser à lui, seul dehors dans l’ouragan, poursuit le refuge, l’eau montait à chaque seconde. »

Gandolf est en sécurité

Dans un « véritable acte de bravoure », le bon samaritain a décidé d’agir et de sauver l’animal avec ses proches. « Il a escaladé des débris et a risqué sa vie pour un chien qui n’était pas le sien, indiquent les volontaires, ils sont arrivés juste à temps. Il était désormais en sécurité, mais il était malade et avait besoin de soins médicaux. »

À la suite du sauvetage, Gandolf a été soigné par un vétérinaire et chouchouté par les membres de l’association. Ces derniers ont annoncé sur les réseaux sociaux que la famille qui l’avait aidé « envisage de le garder ».

A lire aussi : La chienne de Shannen Doherty en deuil après le décès de l'actrice dont elle avait détecté la maladie avant tout le monde

« Gandolf est l’un des nombreux animaux que nous aidons, conclut l’organisation, nous fournissons des soins vétérinaires dans les zones rurales durement touchées par l’ouragan Hélène. Avec nos coéquipiers de la Best Friends Animal Society, Providence Animal Center, Fido Fixers et des vétérinaires bénévoles, nous faisons une réelle différence pour les animaux et les gens qui n'ont personne vers qui se tourner. »