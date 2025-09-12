Prisonnier d’une boîte brûlante en pleine canicule, ce chien a survécu à l’indicible et connaît enfin le bonheur (vidéo)

Jessica Graaf, présidente de l’association Philly Bully Team a eu connaissance du cas de Redds alors qu’un vague de chaleur s’abattait sur le pays. Le chien en question avait été laissé dans une cour, enfermé dans une cage en métal située en plein soleil. Les sauveteurs ont dû envisager un sauvetage en extrême urgence.

« Il ne sortait jamais », selon l’équipe de Philly Bully Team. Redds était en effet maintenu enfermé dans sa prison métallique, ne pouvant pas trouver le moindre réconfort sous cette extrême chaleur qui ne lui laissait aucun répit. Depuis ce dramatique épisode, Redds a heureusement pu tourner la page, et rencontrer celui qui est devenu son meilleur ami.

@phillybullyteam / TikTok

« Il cuisait dans cette boîte chaude »

Jessica Graaf racontait son effroi lors de la découverte de Redds à nos confrères de Newsweek. Il était étonnant que le chien ait survécu après un moment si éprouvant. Il ne s’en est pas sorti indemne, la présidente expliquait : « La caisse était située à l’extérieur de la maison, dans une cour arrière où le soleil cognait directement sur le métal, créant un environnement semblable à un four ».

@phillybullyteam / TikTok

« Il méritait une chance de s’épanouir et d’avoir un foyer aimant »

Redds a mis fin à son cauchemar lors de l’intervention des sauveteurs sur son lieu de vie. Son état physique a été fortement impacté par ses conditions de détention. L’ensemble de ses coussinets étaient brûlés et la marche était devenue impossible pour lui.

La convalescence s’annonçait longue pour le pauvre chien, cependant bien entouré.

@phillybullyteam / TikTok

Des internautes effarés

La vidéo publiée sur le compte TikTok « @phillybullyteam » a été visionnée des milliers de fois. Les internautes ont été choqués de découvrir cette maltraitance extrême qui aurait pu coûter la vie d’un adorable chien. Cette visibilité n’a pas été sans impact sur l’avenir de Graff, qui vit désormais avec un maître très aimant.

« Un chien maintenant très heureux et en bonne santé »

Graff a récemment reçu une belle nouvelle : il a été adopté par un propriétaire tombé sous son charme et très touché par son histoire. Les bénévoles confiaient à propos du courageux chien : « Malgré tous les mauvais traitements que Redd a endurés, sa personnalité aimante et affectueuse témoigne de la résilience et du pardon des chiens ». Redds a en effet réussi à surmonter les difficultés. Il partage aujourd’hui une grande partie du quotidien de son maître, il le suit au travail, se promène dans de nombreux endroits et bénéficie d’un soutien sans faille.

@phillybullyteam / TikTok