Prisonnier d’un puits pendant 11 jours, Jimmy retrouve sa maîtresse grâce aux aboiements qui ont tout changé

Après une dizaine de jours de recherches infructueuses, c’est un heureux coup du sort qui a permis à un chien coincé dans un puits de retrouver l’air libre et sa famille, rapportait la BBC.

Les faits se sont déroulés à Corby, dans le Northamptonshire (Angleterre). Jimmy, croisé Corgi de 10 ans, accompagnait sa propriétaire Dorota Gruszczynska le 21 juin 2025, quand l’animal s’était soudainement éloigné de celle-ci.

Le quadrupède avait « poursuivi quelque chose, peut-être un cerf, et n’était pas revenu », se souvient sa maîtresse.



Dorota Gruszczynska / BBC

Elle l’avait cherché partout, sans résultat. Les affiches placardées un peu partout et les avis de recherche relayés sur les réseaux sociaux n’avaient rien donné non plus. Dorota Gruszczynska avait même sollicité l’aide de Thermal Drone Support Bedfordshire, un collectif de télépilotes de drones équipés de caméras infrarouges.

Au bout de quelques jours, la propriétaire de Jimmy avait perdu espoir. « Nous pensions qu'il avait été renversé par une voiture et que nous ne le reverrions plus jamais », confie-t-elle.

Le 2 juillet, contre toute attente, elle a été contactée par un pompier qui avait une incroyable nouvelle à lui annoncer. Son chien venait, en effet, d’être retrouvé vivant. Il était pris au piège dans un puits de 4 mètres de profondeur.



Corby Fire Station / BBC

« Nous n'arrivions pas à croire que c'était lui »

D’après le service d’incendie et de secours du Northamptonshire, une équipe qui intervenait sur un feu avait entendu des aboiements. Les pompiers ont employé une perche et des lignes pour soulever les fûts métalliques sous lesquels se trouvait le canidé, avant de hisser ce dernier à la surface.



Corby Fire Station / BBC

« C'était près de l'endroit où nous l'avions perdu, poursuit Dorota Gruszczynska. Nous l'avions souvent appelé dans le coin, mais nous ne l'avions jamais entendu aboyer. Nous n'arrivions pas à croire que c'était lui. »

Les soldats du feu ont reconnu le chien vu sur les avis de recherche et ont ainsi pu joindre sa maîtresse.

Elle l’a emmené chez le vétérinaire. Jimmy était affamé, mais pas déshydraté. « Il s'est étonnamment bien rétabli, se réjouit-elle. Nous ne savons pas comment il a survécu, il devait y avoir de l'eau dans le puits. »

Corby Fire Station / BBC