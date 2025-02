Une petite chienne creuse un trou dans son jardin et invite son meilleur copain à venir jouer avec elle (vidéo)

Augustine est une adorable petite chienne blanche, vraisemblablement issue d’un croisement entre un Caniche et un Bichon. Aimée et choyée par son humaine, l’adorable boule de poils n’hésite cependant pas à faire quelques bêtises lorsque sa “maman” a le dos tourné. Récemment, elle a entrepris de creuser une sorte de petit tunnel sous la clôture de son jardin dans le seul et unique but de pouvoir rejoindre son meilleure copain, le chien des voisins. Dans une vidéo qu’elle a postée sur son compte TikTok, la propriétaire d’Augustine a révélé le complot sournois, mais très ingénieux, des 2 toutous. On peut y voir sa chienne en train de creuser frénétiquement dans un trou qui semble déjà bien profond. Puis, soudain, une autre petite tête blanche apparaît par le trou situé sous la clôture…

Et plus si affinités…

Pas de doute, il s’agit bien du chien des voisins qui tente de pénétrer dans le jardin d’Augustine, avec son aide. Après 2 essais infructueux, il arrive finalement à se glisser de l’autre côté et commence alors une course folle entre Augustine et son copain ! “Mon chien et celui de mon voisin ont creusé un trou sous la clôture et maintenant ils fixent leur propre temps de jeu !”, a écrit la jeune femme en légende de la séquence. En une semaine à peine, la vidéo est devenue virale. Elle a amassé plus de 1,3 millions de vues et plus de 173 000 likes et a même été relayée par le média Newsweek.

Avec humour, la propriétaire d’Augustine envisage même le fait que sa chienne et le chien du voisin puissent être plus que des amis… “Ils sont en couple, j’en suis sûre”, ajoute-t-elle en légende. Dans les commentaires, les internautes conquis par cet attachant duo semblent du même avis. “Je pense que vous allez bientôt voir des petits chiots courir dans tous les sens…”, s’est amusé l’un d’entre eux.

Dans une seconde vidéo, on peut voir les 2 acolytes jouer comme des fous dans le jardin. “Elle est tellement heureuse quand il est là”, a commenté la maman d’Augustine, visiblement très attendrie par la scène. Il ne reste plus qu’à installer une petite porte dans la clôture pour faciliter leurs retrouvailles !