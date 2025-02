Un Labrador retrouve sa famille 8 ans après avoir été volé

Daisy a vécu de belles années avec ses propriétaires et, a priori, devait encore profiter du restant de sa vie à leurs côtés. Malheureusement, la chienne a été volée par une personne mal intentionnée et sa famille n’a plus eu de ses nouvelles pendant 8 ans. Elle n’imaginait jamais la revoir un jour, et pourtant.

Daisy, une femelle Labrador au pelage blanc, a disparu du jour au lendemain alors qu’elle était âgée de 5 ans. Après des mois de recherches, la vie a repris son cours et les propriétaires de l’animal ont poursuivi leur quotidien sans leur amie canine. Le destin réserve toutefois des surprises et la famille a reçu un merveilleux cadeau en ce début d’année.

En 2017, Philip et Rita Potter, les maîtres de Daisy, ont été surpris de constater que leur boule de poils ne se trouvait pas sur leur propriété. Elle était pourtant dans l’allée un instant plus tôt, mais semblait s’être volatilisée. Le récit d’un témoin n’a pas rassuré le couple, au contraire. Ce dernier affirmait avoir vu un individu capturer la chienne et la faire grimper dans sa camionnette, rapportait Yahoo News.

Des recherches vaines

Ces informations ne présageaient rien de bon, d’autant plus qu’il était impossible de savoir ce que le malfaiteur avait en tête en volant le quadrupède. Les recherches pour tenter de retrouver celui-ci n’ont rien donné et les semaines, puis les mois sont passés. Finalement, plusieurs années se sont écoulées sans nouvelles de l’animal.

Pour la famille, il était difficile de garder espoir, d’autant plus que le canidé vieillissait de son côté. Le quotidien s’est doucement remis en place sans Daisy, qui demeurait introuvable jusqu’au début du mois de février.

Une rencontre inattendue

Kim Walters, inspectrice pour l’association RSPCA, menait une enquête de routine à environ 370 kilomètres de la maison des Potter. Une femelle Labrador se trouvait sur place et lorsqu’elle a scanné sa micropuce, elle a découvert qu’elle avait été signalée disparue. Il s’agissait de Daisy et elle venait d’être retrouvée 8 ans après son enlèvement. Ses proches ont été absolument surpris en apprenant la nouvelle : « C'est incroyable qu'elle ait été retrouvée après tout ce temps », affirmait Rita.

Daisy a retrouvé ses humains quelques jours plus tard, pour le plus grand bonheur de ces derniers : « Tous les petits-enfants sont très heureux de la retrouver », témoignait Rita. Elle n’est plus très jeune, car elle a désormais 13 ans, mais a encore de beaux moments à partager avec sa famille aimante.