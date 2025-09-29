Prise en charge par un refuge de Roumanie depuis plus de 3 ans, cette chienne attend désespérément sa famille pour la vie

Presque tous les refuges possèdent un voire plusieurs chiens de longues dates. Pour Pawprints to Freedom Dog Rescue, ce pensionnaire s’appelle Martini, une femelle croisée de 4 ans qui a littéralement passé les trois quarts de sa vie dans un chenil.

Nous sommes le 22 juillet 2022. Une boule de poils d’à peine un an est retrouvée errante dans les rues de Roumanie . Elle est alors prise en charge par l’association Pawprints to Freedom Dog Rescue. Cette dernière a été créée il y a 8 ans pour venir en aide aux chiens errants roumains, grâce à la gestion d’un refuge public. Depuis peu, l’organisation caritative a étendu sa mission aux toutous abandonnés en Grande-Bretagne. Rebecca Smyth, directrice et administratrice du refuge, déclare ainsi à Newsweek : “Nous sommes convaincus que la compassion n'a pas de frontières et nous aiderons tout chien dans le besoin si nous le pouvons”.



© Pawprints To Freedom Rescue

On aimerait vous dire que la petite chienne recueillie en 2022 a depuis trouvé un foyer aimant, malheureusement, celle qui se nomme désormais Martini attend toujours sa famille pour la vie. Maintenant âgée de 4 ans, cela fait donc plus de 1.142 jours qu’elle patiente, nourrissant un espoir quotidiennement déçu de pouvoir un jour quitter son box définitivement.

Face à cette situation, Rebecca Smyth ne peut cacher son impuissance : “Certains de nos chiens les plus adoptables mettent des siècles à trouver un foyer. C'est très frustrant et déchirant pour eux, surtout pour ceux qui attendent depuis si longtemps”. Pour Martini, cette attente commence même à avoir des conséquences physiques. En effet, le personnel du refuge a constaté depuis peu qu’elle perdait des poils.



© Pawprints To Freedom Rescue

Pourtant, la petite chienne a beaucoup à offrir à la personne qui daignera l’accepter dans sa vie. Elle adore la compagnie de ses semblables, et même celle des chats. Des petits humains de 10 ans ou plus seraient également de formidables compagnons de jeu.

Pour toucher le plus de monde possible, Pawprints to Freedom Dog Rescue n’hésite pas à publier des messages sur ses réseaux sociaux , afin de faire connaître cette adorable boule de poils. Espérons que parmi les internautes se trouve le futur maître qui permettra à Martini de débuter une nouvelle vie remplie d’amour, loin des 4 murs de son chenil.

