Puisque la survie d’un chien laissé en Roumanie dépend de son meilleur ami canin, une famille décide de les réunir (vidéo)

Si l’enfer existe, Enzo et Brody l’ont connu. Condamnés à croupir dans un refuge roumain, les pauvres chiens n’avaient aucune lueur d’espoir. Leur seul réconfort était de pouvoir compter l’un sur l’autre. Mais quand Enzo a été adopté et qu’il a laissé son compagnon seul dans sa cage, ce dernier a arrêté de se battre pour sa vie. Seules leurs retrouvailles lui ont donné une raison d’avancer.

Il y a quelques mois encore, Enzo et Brody désespéraient dans leur cage au sein d’une fourrière roumaine. Là-bas, leur vie n’importait peu. Ils étaient simplement là, livrés à eux-mêmes, et chaque journée se ressemblait. Puis, un ange-gardien a décidé de leur offrir un toit et tout a changé à partir de ce moment.

Au départ, seul Enzo devait quitter le refuge, rapportait Paws in the Shadows . Le chien de 14 ans avait ému une famille française, séduite « par sa douceur et sa prestance ». Elle souhaitait lui offrir une belle retraite en l’accueillant chez elle et la boule de poils a officiellement été adoptée.

Paws in the Shadows / Facebook

Un cœur brisé

Rapatriée vers la France, elle a enfin quitté cette cage exiguë qui ne lui rappelait que de mauvais souvenirs. Toutefois, à l’intérieur de l’enclos, elle laissait Brody seul. À partir de ce moment, l’état de santé du quadrupède s’est drastiquement dégradé. Ne supportant pas l'absence de son ami canin, il est tombé malade et a décidé que cette fois, il n’avait plus aucune raison de se battre.

En apprenant à quel point Brody était triste depuis le départ d’Enzo, les nouveaux propriétaires du canidé n’ont pas pu rester insensibles : « La famille d’Enzo ressent cette douleur. Touchée par le lien entre les deux chiens, et voyant la détresse dans les yeux d’Enzo, elle prend une décision rare et magnifique : sauver Brody aussi », écrivait un membre de Paws in the Shadows .

A lire aussi : L'attitude d'une chienne récemment abandonnée et épuisée par la vie au refuge émeut une photographe aux larmes (vidéo)

Les retrouvailles tant attendues

La famille a souhaité réunir les amis et a fait une place à Brody dans sa maison. Les retrouvailles étaient timides, mais très fortes et importantes pour les chiens. La santé de Brody s’est stabilisée quelque temps après son arrivée et ses bienfaiteurs sont persuadés qu’il a repris goût à la vie après avoir retrouvé son meilleur ami : « L’amour sauve. Et c’est Enzo, à sa manière, qui lui sauve la vie. Car sans son adoption, Brody ne serait plus là ».

Un récit qui démontre le pouvoir de l’amour et de la bienveillance, mais aussi celui de l’adoption. 2 vies ont pu être sauvées, 2 âmes reconstruites.