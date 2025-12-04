Prétendant détenir un refuge, une femme gardait en réalité ses animaux sans eau ni ombre sur un terrain dans des conditions abominables

Les sauveteurs d’animaux sont malheureusement trop souvent confrontés à la négligence et, dans certains cas, à la maltraitance. Malgré tout, il semble presque impossible de s’habituer à la détresse des boules de poils, d’autant plus lorsqu’elle est causée par de soi-disant compères du bien-être animal.

Pour beaucoup, l’été est synonyme de vacances et de soleil. Mais pour d’autres, la réalité est tout autre. 50 chiens ont commencé à subir la chaleur dans ce que leur propriétaire appelait un refuge, mais qui n’y ressemblait en rien. Les pauvres animaux vivaient dans des conditions insupportables jusqu’à ce que l’association PETA et les autorités compétentes soient alertées grâce à un signalement.

Ce qui devait être le lieu de la seconde chance s’est transformé en un véritable enfer pour 50 chiens retenus par une personne. Cette dernière, qui devra bientôt répondre de ses actes devant la justice, détenait un organisme de protection pour animaux, mais sur place, les pensionnaires étaient tout sauf en sécurité.

PETA

Une vie indigne

À l’époque, la propriétaire des lieux avait disposé des enclos sur un terrain pour pouvoir héberger les animaux. Aujourd’hui, l’endroit s’apparenterait plutôt à un dépotoir qu’à un chenil. En effet, devant et à l’intérieur des enclos sont entassés pléthore d’objets, tels que des panneaux de signalisation, qui n’ont pas leur place ici.

Outre l’habitat des quadrupèdes, les soins apportés à ces derniers étaient quasi inexistants. Certains n’avaient même pas accès à de l’eau et, malgré le soleil estival, n’avaient pas de quoi se mettre à l’ombre. Plusieurs chiens étaient malades, blessés, et un chiot a même failli perdre la vie à cause du manque de soins.

Les bienfaiteurs se sont chargés de placer les rescapés en sécurité et tous sont désormais entre de bonnes mains. Pour certains, un long chemin vers le rétablissement devra être parcouru.

PETA, après avoir partagé ce récit, a souhaité rappeler l’importance des signalements pour mettre un terme aux souffrances animales. En effet, c’est grâce à l’inquiétude d’une personne que les chiens ont pu être secourus.