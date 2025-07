"Le dépotoir d'avant vacances", un refuge reçoit 36 appels pour des abandons de chiens en une semaine

Les membres de Pendle Dogs, un refuge basé à Colne, en Angleterre, sont dorénavant obligés de trier minutieusement les demandes d’abandon. Les locaux sont bondés de chiens qui attendent désespérément de trouver une famille, mais les arrivées sont plus fréquentes que les sorties. Les grandes vacances, spécifiquement, sont particulièrement agitées pour les sauveteurs. Lesquels constatent avec tristesse que les propriétaires sont toujours plus nombreux à se débarrasser de leur chien pour profiter de leur été.

Paula Knowles est la codirectrice de Pendle Dogs. Dans un témoignage rapporté par Yahoo News, elle a décidé d’évoquer ce problème d’abandon et de partager son ressenti vis-à-vis de celui-ci.

Une pluie d’abandons

Elle a déclaré qu’en période estivale, le refuge était devenu un « dépotoir d'avant vacances ». Les propriétaires n’ont pas la possibilité de partir avec leur animal de compagnie, ou n’en ont pas envie, et décident alors de le laisser tomber. Pour illustrer l’ampleur de ce phénomène, Paula Knowles a partagé un nombre : 36. Ce sont tous les appels qu’elle a reçus en l’espace d’une semaine seulement.

La situation est tout bonnement incontrôlable en cette période : « La semaine précédant les vacances, nous constatons un afflux de chiens arrivant [...] C'est toujours la pire période de l'année et les appels ne vont probablement pas diminuer avant 4 semaines », s’inquiétait-elle. Un phénomène d’autant plus préoccupant au regard de l’impossibilité des chenils à accepter davantage de chiens.

En effet, si les appels sont nombreux, les refuges, eux, sont déjà bondés. Ils n’ont plus de place pour accueillir les chiens dont les propriétaires ne veulent plus et réservent les derniers espaces à des animaux véritablement dans le besoin : « Le système de sauvetage canin britannique est actuellement en plein effondrement et il n'y a plus de place nulle part », assurait la bienfaitrice.

Pour elle, le problème vient principalement du fait que les chiens soient désormais très faciles à acquérir. De ce fait, les familles achètent un animal sur un coup de tête, puis finissent par s’en débarrasser. Pourtant, nos boules de poils ne sont pas des objets et ce geste a de lourdes conséquences. Paula Knowles espère une prise de conscience, bien que la réalité la désespère : « Le meilleur ami de l’homme est soudainement devenu si jetable et c’est déchirant ».