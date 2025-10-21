"Détenus dans des conditions inadaptées", 7 chiens sont pris en charge par une association après le signalement d'un voisin

Grâce à la vigilance d’un voisin et à une mobilisation rapide des autorités, plusieurs chiens ont pu être extraits d’un environnement dégradant dans le Vaucluse. Une intervention salutaire qui leur a permis d’échapper à une situation critique.

Dans bon nombre de cas, des animaux victimes de négligence, de maltraitance ou de cruauté voient leur calvaire prendre fin grâce aux témoignages de personnes soucieuses de leur bien-être. Tout outil facilitant les signalements permet de sauver et de transformer des vies. Le numéro d’appel 3677 créé par le Conseil National de Protection Animale (CNPA), ainsi que les portails “Ma Sécurité” (Police et Gendarmerie nationales) et “Pharos” en font partie.

C’est justement l’alerte lancée par un voisin vigilant qui a donné lieu à l’intervention des forces de l’ordre et d’organisations dédiées à la cause animale dans une propriété du Vaucluse, pour secourir plusieurs chiens en détresse, rapportait France Bleu .

Le lundi 20 octobre, dans la commune de Caumont-sur-Durance près d’Avignon, la police municipale s’est rendue à la résidence en question.

Ses agents ont ainsi pu constater les “conditions inadaptées” dans lesquelles vivaient les 7 chiens découverts et sauvés, d’après la page Facebook de la police municipale. Une publication accompagnée de photos qui donnent un aperçu du cadre dans lequel les quadrupèdes, appartenant à des races historiquement élevées pour la chasse, évoluaient jusque-là : sol boueux et jonchés de détritus, niche de fortune constituée de palettes et sans toit…



Police Municipale de Caumont-sur-Durance / Facebook

“Un cadre sécurisé et bienveillant” pour les 7 chiens secourus

Les policiers municipaux n’ont pas été les seuls protagonistes de ce sauvetage. Les 7 chiens ont, en effet, été pris en charge par la SPA Vauclusienne, association basée à L'Isle-sur-la-Sorgue. Par ailleurs, l’opération a vu la participation de Cat & Chris, centre canin proposant des services de pension et d’éducation à Plan-d'Orgon (Bouches-du-Rhône).



Police Municipale de Caumont-sur-Durance / Facebook

Les rescapés peuvent désormais recevoir soins, attention et réconfort “dans un cadre sécurisé et bienveillant”, en attendant d’être proposés à l’adoption.

Toujours sur sa page Facebook, la police municipale de Caumont-sur-Durance a tenu à saluer “le professionnalisme des équipes mobilisées” et à rappeler “que le bien-être animal est une responsabilité collective”.

“Pour toute situation préoccupante, n’hésitez pas à nous contacter ou à vous rapprocher des associations compétentes”, conclut l’auteur du post.